Отключение света в Украине 18 ноября

В Украине будут действовать ограничения электроэнергии завтра
В Украине завтра, 18 ноября, во всех регионах вынуждены будут применяться меры по ограничению потребления электроэнергии. С 6:00 до 22:00 будут действовать две очереди отключений одновременно.
Об этом сообщили в "Укрэнерго".
Отключение света 18 ноября
Отмечается, что причиной временного возврата ограничений стали повреждения энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки со стороны российских захватчиков.
"Энергетики работают над ликвидацией последствий аварии, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", — отмечается в сообщении.
Также энергетики сообщают, что график отключений можно по адресу узнавайте на сайте и официальных страницах операторов системы распределения.
График отключения света в областях
Чтобы точнее узнавать информацию о веерных отключениях, можно проверить свой адрес по ссылкам:
- Киев
- Киевская область
- Черкасская область
- Кировоградская область
- Херсонская область
- Запорожская область
- Днепропетровская область
- Полтавская область
- Харьковская область
- Сумская область
- Черниговская область
- Винницкая область
- Одесская область
- Николаевская область
- Житомирская область
- Хмельницкая область
- Тернопольская область
- Черновицкая область
- Ровенская область
- Волынская область
- Львовская область
- Ивано-Франковская область
- Закарпатская область
- Донецкая область
Ранее мы рассказывали, что в отдельных областях и населенных пунктах Украины из-за ракетной атаки России утром 17 ноября были введены экстренные отключения электроснабжения. Это превентивные меры по защите энергосистемы страны.
Напомним, Россия этой ночью подняла в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС. Сегодня, в отличие от предыдущих дней, враг осуществил пуск ракет, а также запустил ракеты с кораблей, являющихся носителями "Калибров" и находящихся в Черном море.
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