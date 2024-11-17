Отключение света в Украине 18 ноября

Электрики чинят оборудование. Фото: ДТЭК

В Украине завтра, 18 ноября, во всех регионах вынуждены будут применяться меры по ограничению потребления электроэнергии. С 6:00 до 22:00 будут действовать две очереди отключений одновременно.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

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Сообщения "Укрэнерго". Фото: скриншот

Отключение света 18 ноября

Отмечается, что причиной временного возврата ограничений стали повреждения энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки со стороны российских захватчиков.

"Энергетики работают над ликвидацией последствий аварии, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", — отмечается в сообщении.

Также энергетики сообщают, что график отключений можно по адресу узнавайте на сайте и официальных страницах операторов системы распределения.

График отключения света в областях

Чтобы точнее узнавать информацию о веерных отключениях, можно проверить свой адрес по ссылкам:

Ранее мы рассказывали, что в отдельных областях и населенных пунктах Украины из-за ракетной атаки России утром 17 ноября были введены экстренные отключения электроснабжения. Это превентивные меры по защите энергосистемы страны.

Напомним, Россия этой ночью подняла в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС. Сегодня, в отличие от предыдущих дней, враг осуществил пуск ракет, а также запустил ракеты с кораблей, являющихся носителями "Калибров" и находящихся в Черном море.