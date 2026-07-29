В Украину возвращается жара: в августе температура поднимется до +35 °C

Девушки охлаждаются в жару. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Альбина Заречная Редактор

После короткого периода нестабильной погоды в Украине снова ожидается значительное потепление. Уже с конца июля атмосферное давление начнет расти, осадков станет меньше, а температура воздуха будет постепенно повышаться.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявила синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в эфире День.LIVE.

Когда в Украину вернется жара

"Начиная уже с 30–31 июля, в большинстве областей температура составит +24…+30 °C, а в Закарпатье и в отдельных западных областях — до +33 °C", — рассказала Птуха.

По ее словам, сегодня атмосферный фронт еще влияет на погоду, а завтра кратковременные дожди сохранятся на востоке и северо-востоке страны. В то же время в начале августа жара усилится еще больше.

"В первые два дня августа ночная температура составит +15…+20 °C, а днём воздух будет прогреваться до +28…+34 °C. В западных областях столбики термометров могут подниматься до +35 °C, местами даже чуть выше", — отметила синоптик.

Как писали Новини.LIVE, сегодня температура воздуха ночью опускалась до +10 °С. Кратковременные дожди и грозы возможны в Харьковской, Полтавской, Сумской областях, а также на севере Луганской области.

Также синоптики дали прогноз магнитных бурь на август. В последний месяц лета длительных и слишком мощных геомагнитных штормов специалисты пока не ожидают.