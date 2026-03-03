В Украине расширили точки продаж медикаментов — детали решения правительства

В Украине заработали новые правила продажи лекарств
В Украине официально вступают в силу новые правила торговли медикаментами. Теперь их можно будет купить на АЗС.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на постановление Кабинета министров №1803.
Какие лекарства будут продавать на заправках
Постановление позволяет продавать медикаменты, которые не требуют обязательного назначения врача:
- обезболивающие и жаропонижающие;
- средства против расстройств пищеварения и сорбенты;
- антисептики, пластыри и перевязочные материалы;
- препараты против простуды (чаи, леденцы).
Предусматривается ряд важных требований. Каждая точка должна получить официальную лицензию на розничную торговлю медикаментами от Гослекслужбы.
Такие препараты не могут лежать на полке рядом с маслом или продуктами питания. Должен быть оборудован отдельный стеллаж или шкаф с соблюдением температурного режима.
Кроме того, за каждой группой АЗС должно быть закреплено уполномоченное лицо с фармацевтическим образованием, которое будет следить за качеством и сроками годности.
Что еще стоит знать
Недавно стало известно, что украинцы смогут получить медикаменты через "Укрпочту". Доступ к сервису "Укрпочта. Аптека" получат жители 26 000 населенных пунктов.
Также изменения касаются и прифронтовых регионов. Предусматривается создание подземных операционных, реанимаций и родильных с автономным питанием.
