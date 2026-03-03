АЗС отримали нові повноваження — які препарати з’являться у продажу

Ліки на заправці. Фото: Новини.LIVE, Shutterstock. Колаж: Новини.LIVE

У вівторок, 3 березня, в Україні набирає чинності постанова щодо торгівлі медикаментами. Відтепер здійснювати продаж лікарських засобів мають право мережі автозаправних станцій (АЗС).

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на постановою Кабінету міністрів №1803.

Які ліки продаватимуть на заправках

Постанова дозволяє продавати медикаменти, які не потребують обов'язкового призначення лікаря:

знеболювальні та жарознижувальні;

засоби проти розладів травлення та сорбенти;

антисептики, пластирі та перев'язувальні матеріали;

препарати проти застуди (чаї, льодяники).

Передбачається низка важливих вимог. Кожна точка має отримати офіційну ліцензію на роздрібну торгівлю медикаментами від Держлікслужби.

Такі препарати не можуть лежати на полиці поруч із мастилом чи продуктами харчування. Повинен бути обладнано окремий стелаж або шафа з дотриманням температурного режиму.

Крім того, за кожною групою АЗС має бути закріплена уповноважена особа з фармацевтичною освітою, яка стежитиме за якістю та термінами придатності.



Що ще варто знати

Нещодавно стало відомо, що українці зможуть отримати медикаменти через "Укрпошту". Доступ до сервісу "Укрпошта. Аптека" отримають жителі 26 000 населених пунктів.

Також зміни стосуються і прифронтових регіонів. Передбачається створення підземних операційних, реанімацій та пологових із автономним живленням.