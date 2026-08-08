В Украине впервые провели пересадку легких ребенку: маленький пациент стал посмертным донором
В Украине впервые провели трансплантацию легких ребенку — 13-летняя Дана после длительного ожидания донора получила шанс на жизнь. Сложная операция длилась почти восемь часов, а сейчас девочка находится в сознании и чувствует себя хорошо.
Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Институт сердца Минздрава Украины и "Охматдет".
Уникальная трансплантация легких
13-летняя Дана долгое время ждала подходящего донора, после чего медики смогли провести ей трансплантацию легких. Операция стала первой в Украине пересадкой легких ребенку.
По словам кардиохирурга Бориса Тодурова, хирургическое вмешательство было сложным и длилось почти восемь часов.
После операции девочка пришла в сознание. Сейчас ее состояние оценивается как хорошее — Дана чувствует себя хорошо и находится под наблюдением врачей.
В "Охматдети" провели коридором чести маленького донора
Накануне в "Охматдети" по коридору чести прошли маленького пациента, который стал посмертным донором для трех человек.
Ребёнок поступил в больницу с тяжелой черепно-мозговой травмой. Медики боролись за ее жизнь, однако полученные повреждения оказались несовместимыми с жизнью. После необходимых обследований консилиум врачей констатировал смерть мозга.
В самый тяжелый для семьи момент родители согласились на посмертное донорство сердца, печени и легких. Благодаря их решению шанс на жизнь получили трое пациентов, нуждавшихся в неотложной трансплантации.
Донорское сердце пересадили другому ребенку с тяжелым врожденным пороком сердца. Ранее она перенесла операцию Фонтена.
Такую трансплантацию сердца ребенку в Украине провели впервые. Новое сердце начало биться уже в операционной.
Сотрудники "Охматдета" выстроились в коридор чести для маленького донора и его семьи, провожая ребенка в последний путь.
Посмертное донорство позволило спасти жизни трех пациентов. Среди них — 13-летняя Дана, которая после первой в Украине трансплантации легких ребенку получила шанс на выздоровление.
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