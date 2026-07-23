В Украине уже 8-й день продолжаются митинги в поддержку бывшего министра обороны

Митинг во Львове. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

В Украине уже восьмой день подряд проходят митинги в поддержку бывшего министра обороны Михаила Федорова. Акции проходят в разных городах страны, где участники призывают сохранить начатые реформы в оборонном ведомстве.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE Анастасия Жиденко, Виктория Беккер, Марта Байдака и Анна Шоферова.

В Украине проходят акции в поддержку Михаила Федорова

В Киеве, Одессе, Львове и Харькове митингующие положительно восприняли назначение Михаила Драпатого вместо Александра Сырского на должность главнокомандующего. В то же время они подчеркивают, что Михаил Федоров должен вернуться в Министерство обороны, поскольку считают важным продолжение начатых им реформ.

Жительница Киева Александра рассказала журналистке Новини.LIVE, почему присоединилась к акции в поддержку бывшего министра обороны Михаила Федорова. Она отметила, что считает его работу эффективной и связывает с его деятельностью усиление ударов по российским объектам в Крыму. По словам девушки, она надеется, что однажды сможет вернуться в место своего рождения.

Жительница Киева Александра. Фото: Анастасия Жиденко/Новини.LIVE

Участница митинга. Фото: Анастасия Жиденко/Новини.LIVE

Митинг в Киеве. Фото: Анастасия Жиденко/Новини.LIVE

В Одессе во время митинга участники скандировали "Верните Федорова" и высказывали требования по борьбе с коррупцией.

Митинг в Одессе. Фото: Виктория Беккер/Новини.LIVE

Во Львове также прошла акция, на которой люди заявили о поддержке экс-министра и его команды.

Львовяне, вышедшие на акцию в поддержку экс-министра обороны Михаила Федорова, призвали пересмотреть кадровые решения. Участники митинга скандировали: "Война не берет каникул", "Ошиблись — исправляйте" и "Стояли, стоим и будем стоять".

Митинг во Львове. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Митингующие. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

"У меня папа военный. Он сказал: „Иди, стой до конца, иди ради перемен“. Я именно ради этого здесь", — рассказала одна из участниц митинга.

В Харькове митингующие также вышли на протест, во время которого звучали лозунги: "Федоров, Драпатый — нас не победить". Участники акции призвали продолжить начатые изменения в оборонной сфере и выразили поддержку новому военному руководству.

Митинг в Харькове. Фото: Анна Шоферова/Новини.LIVE

Участники митинга в Харькове. Фото: Анна Шоферова/Новини.LIVE

Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложил экс-министру обороны Михаилу Федорову должность вице-премьер-министра по вопросам военных инноваций. По словам главы государства, эта должность должна обеспечить координацию между технологическим направлением, Министерством обороны и военным командованием.

Новини.LIVE писали, что экс-министр обороны Михаил Федоров заявил, что готов продолжить работу только на посту главы Минобороны. Он подчеркнул, что именно эта должность обладает необходимыми полномочиями для завершения начатых реформ в сфере обороны и оказания реального влияния на ход войны.