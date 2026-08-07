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Главная Новости дня В Украине уже 22-й день подряд продолжались митинги против отставки Федорова

В Украине уже 22-й день подряд продолжались митинги против отставки Федорова

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2026 00:06
Митинги против отставки Федорова прошли 6 августа — 22-й день подряд
Участники митинга в Одессе. Фото: Odesa online

В четверг, 6 августа, в различных городах Украины уже 22-й день подряд проходили массовые митинги с требованием вернуть Михаила Федорова на пост министра обороны. Украинцы продолжают выходить на центральные площади и улицы, держа в руках картонные плакаты с призывами вернуть Федорова.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на украинские СМИ.

Митинги против увольнения Федорова продолжаются уже 22 дня

Сегодня акции протеста прошли как минимум в Киеве, Днепре, Одессе, Ужгороде и не только. Отметим, что митинги проходят из-за решения президента Украины Владимира Зеленского не восстанавливать Михаила Федорова в должности министра обороны.

Протести проти відставки Федорова 6 серпня - що відомо
В Украине протестуют из-за отставки Федорова 6 августа. Фото: t.me/ssternenko

В частности, в Днепре к акции присоединились около 30 человек, и они впервые провели мероприятие у здания Днепровского городского совета. Акция началась с минуты молчания в память о погибших защитниках и защитницах Украины, после чего присутствующие спели государственный гимн и вышли с картонными плакатами.

Протести у Дніпрі через відставку Федорова 6 серпня
Митинг против отставки Федорова в Днепре. Фото: Dnipro media

В других городах ситуация была схожей, и люди также традиционно демонстрировали плакаты с определенными лозунгами. Например:

Читайте также:
  • "НЕТ — коррупции, ДА — Федорову";
  • "Я же не ЛОХ";
  • "Источником власти является народ";
  • "Освобождайте пленных, а не Федорова";
  • "Голоса слышны только на картоне".
Протесты в Одессе в связи с отставкой Федорова 6 августа
Митинг в Одессе. Фото: Odesa online
Одесситы вышли против отставки Федорова 6 августа
Протесты в Одессе из-за отставки Федорова. Фото: Odesa online

Кроме того, как в Киеве, так и в других городах Украины участники митинга с помощью проектора смотрели стрим волонтера Сергея Стерненко, который в прямом эфире взял интервью у Михаила Федорова.

Как сообщали Новини.LIVE, сегодня Михаил Федоров заявил, что не планирует уходить с государственной службы и переходить в бизнес, пока в Украине идет война. Он подчеркнул, что не имеет никакого морального права заниматься другими делами.

Также 31 июля мы писали, что боец с позывным "Тень" прервал свой отпуск, чтобы присоединиться к митингам против отставки Федорова.

Михаил Федоров митинг протесты
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
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