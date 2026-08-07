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Головна Новини дня В Україні 22-й день поспіль тривали мітинги проти відставки Федорова

В Україні 22-й день поспіль тривали мітинги проти відставки Федорова

Ua ru
Дата публікації: 7 серпня 2026 00:06
Мітинги проти відставки Федорова відбулися 6 серпня 22 день поспіль
Мітингувальники в Одесі. Фото: Odesa online

У четвер, 6 серпня, у різних містах України вже 22-й день поспіль були масові мітинги за повернення Михайла Федорова на посаду міністра оборони. Українці продовжують виходити на центральні площі та вулиці, і тримають картонні плакати із закликами повернути Федорова.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на українські ЗМІ.

Мітинги проти звільнення Федорова тривають вже 22 дні

Сьогодні акції протесту пройшли щонайменше в Києві, Дніпрі, Одесі, Ужгороді і не тільки. Зауважимо, що мітинги відбуваються через рішення президента України Володимира Зеленського не поновлювати Михайла Федорова на посаді міністра оборони.

Протести проти відставки Федорова 6 серпня - що відомо
Україні протестують через відставку Федорова 6 серпня. Фото: t.me/ssternenko

Зокрема, у Дніпрі до акції долучилися близько 30 людей і вони вперше провели захід біля будівлі Дніпровської міської ради. Акція розпочалася з хвилини мовчання за загиблими захисниками і захисницями України, після чого присутні заспівали державний гімн та вийшли з картонними плакатами.

Протести у Дніпрі через відставку Федорова 6 серпня
Мітинг проти відставки Федорова у Дніпрі. Фото: Dnipro media

В інших містах ситуація була схожа і люди теж традиційно демонстрували плакати, на яких були певні лозунги. Наприклад:

Читайте також:
  • "НІ — корупції, ТАК — Федорову";
  • "Я ж не ЛОХ";
  • "Джерелом влади є народ";
  • "Звільняйте полонених, а не Федорова";
  • "Голоси чути лише на картоні".
Протести в Одесі через відставку Федорова 6 серпня
Мітинг в Одесі. Фото: Odesa online
Одесити вийшли проти відставки Федорова 6 серпня
Протести в Одесі через відставку Федорова. Фото: Odesa online

Окрім того, як у Києві, так і в інших містах України мітингувальники завдяки проектору дивилися стрім волонтера Сергія Стерненка, який у прямому ефірі провів інтерв'ю з Михайлом Федоровим.

Як повідомляли Новини.LIVE, сьогодні Михайло Федоров заявив, що не планує залишати державному службу та переходити в бізнес, поки в Україні війна. Він наголосив, що не має жодного морального права займатися іншими речами.

Також 31 липня ми писали, що боєць із позивним "Тінь" перервав свою відпустку, щоб долучитися до мітингів проти відставки Федорова.

Михайло Федоров мітинг протести
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
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