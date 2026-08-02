В Украине температура поднимется до +38°: где ожидаются дожди и грозы

Женщина спасается от жары. Фото: Reuters

Альбина Заречная Редактор

В понедельник, 3 августа, в Украине ожидается переменная облачность, преимущественно сухая погода и сильная жара в отдельных регионах. Температура воздуха днем местами поднимется до +38°, а в западных и северных областях возможны кратковременные дожди с грозами.

Об этом сообщили Украинский гидрометеорологический центр и Meteoprog, передает Новини.LIVE.

Прогноз Укргидрометеоцентра на 3 августа

По данным синоптиков, в большинстве областей Украины осадков не ожидается. В то же время в западных и северных регионах днем местами возможны кратковременные дожди и грозы.

Ветер будет переменного направления со скоростью 3–8 м/с.

Ночью температура воздуха составит +15…+20°. Днем ожидается +30…+34°, а в большинстве южных и юго-западных областей местами сохранится сильная жара — до +35…+38°.

Прогноз погоды на 3 августа. Фото: Укргидрометеоцентр

Прогноз погоды от Meteoprog на 3 августа

По прогнозу ресурса "Meteoprog", начало августа в Украине будет жарким. Во многих регионах температура останется высокой, а дневные показатели могут превышать +30°.

В некоторых областях возможны кратковременные атмосферные изменения в виде дождей и гроз, однако в целом погода останется летней и преимущественно сухой.

Метеорологи советуют в период жары избегать длительного пребывания на солнце, пить достаточное количество воды и уменьшить физические нагрузки в дневные часы.

Прогноз средних аномалий температуры воздуха в Европе с 31 июля по 7 августа включительно. Фото: Meteoprog

Новини.LIVE сообщали, что самые жаркие и засушливые условия в августе ожидаются на юге и востоке Украины. В Запорожской, Днепропетровской, Одесской, Херсонской, Николаевской, Донецкой и Луганской областях в первой половине месяца температура воздуха преимущественно будет держаться на уровне +36…+39 °С, а в отдельные дни возможно повышение до экстремальных +41 °С.

Также Новини.LIVE писали, что специалисты не прогнозируют в августе длительных и сильных геомагнитных бурь, однако кратковременные магнитные возмущения различной интенсивности все же возможны. Активность магнитного поля Земли будет зависеть от солнечных процессов, в частности от выбросов корональной массы и скорости потоков солнечного ветра, которые могут вызывать геомагнитные колебания.