В Украине разбился истребитель F-16: пилот катапультировался

Истребитель F-16. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Карина Приходько Редактор

В Украине при выполнении боевой задачи 29 июля разбился истребитель F-16. В результате пилот был вынужден катапультироваться, его эвакуировали.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Авария истребителя F-16

В Воздушных силах сообщили, что сегодня была потеряна связь с истребителем F-16. Пилот выполнял боевую задачу по перехвату воздушных целей противника на одном из направлений фронта. По предварительным данным, на борту самолета произошла нештатная ситуация, летчик был вынужден катапультироваться.

"В настоящее время пилот находится в полной безопасности, его успешно эвакуировали и доставили в медицинское учреждение для обследования и диагностики", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте падения самолета работают эксперты и правоохранители, жертв среди гражданского населения и разрушений не зафиксировано. Причины инцидента устанавливаются.

Скриншот сообщения Воздушных сил

Как писали Новини.LIVE, недавно украинский F-16 впервые сбил российский истребитель в воздушном бою. Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн заявил, что это свидетельствует о существенном усилении оборонных возможностей Украины.

Также мы сообщали, что украинские техники и пилоты уже осваивают самолеты Gripen. Киев рассчитывает в перспективе сформировать флот из 100–150 боевых самолетов.