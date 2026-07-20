В UAnimals призывают полностью запретить охоту в Украине

Мужчина на охоте. Фото: Magnific

Карина Приходько Редактор

UAnimals выступили с инициативой о полном запрете охоты в Украине. В общественной организации считают, что в условиях полномасштабной войны сокращение численности диких животных представляет дополнительную угрозу для биоразнообразия страны.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявила руководительница департамента стратегических инициатив UAnimals Ольга Мацько в эфире День.LIVE.

В Украине хотят полностью запретить охоту

Мацько рассказала, что в настоящее время невозможно объективно оценить численность популяций диких животных из-за военного положения. Значительная часть территорий остается заминированной, а активная миграция животных между регионами может приводить к двойному учету, что делает невозможным принятие обоснованных решений по регулированию их численности.

"Сегодня тысячи украинцев и военных спасают животных от войны, эвакуируют их в тяжелых условиях, и охота ради развлечения выглядит неэтично и неуважительно", — сказала активистка.

Она добавила, что устаревшие нормы, которыми прикрываются охотники, не учитывают региональные особенности (разницу в численности животных в горах, степях или вблизи населенных пунктов).

Так, в UAnimals призывают отказаться от устаревшего принципа отстрела в пользу гуманных и современных методов:

использование фотоловушек и других инструментов для качественного учета;

борьба с бешенством посредством пероральной вакцинации, а не убийства животных;

использование отпугивателей и зонирование для ограничения доступа животных к населенным пунктам;

привлечение к разработке стратегий экологов, ученых и зоозащитников вместо учета интересов только охотников.

Как писали Новини.LIVE, недавно в Днепре в результате ракетного удара РФ погиб крокодил. Он обитал в здании Учебно-научного комплекса "Аквариум" Днепровского национального университета.

А в Ровенской области произошло ДТП с участием зоозащитников, которые перевозили на лечение известного оленя Бориса. Животное чудом избежало смерти или травм, однако находится в состоянии глубокого стресса.