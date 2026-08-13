В США разбился военный вертолет

Место падения американского военного вертолета. Фото: Cliff Coleman/Bell County Sheriff's Office/KWTX

Мария Чекарёва редактор ленты новостей

В среду, 12 августа, в поселке Саладо в округе Белл на территории американского штата Техас разбился военный ударный вертолет Apache. Он врезался в поле и загорелся. На борту в момент авиакатастрофы находились два пилота. Оба погибли. Откуда и куда летел вертолет — на данный момент неизвестно. Причину его падения еще не установили.

Новини.LIVE узнал об этом из материала CNN.

Что известно о крушении вертолета

Авиакатастрофа произошла в 13:35. Разбился вертолет, который базируется на военной базе Форт-Худ.

Представитель офиса шерифа Белл Клифф Коуман отметил, что на место прибыли спасательные службы. Население эвакуировали.

Менее чем в 20 милях от Форт-Худа находились местные спасатели, правоохранители и военные.

«Нашей первоочередной задачей является обеспечение безопасности объекта и поддержка первоначальных мер реагирования. Выражаем соболезнования экипажу и их семьям и ожидаем дальнейшей информации», — отметила исполняющая обязанности командующего бригадный генерал Итан Диван.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Ekathimerini сообщал, что в Греции столкнулись два вертолета, тушившие лесной пожар. В одном вертолете погибли два человека. В другом — обошлось без жертв, но два человека получили легкие травмы.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Reuters сообщал, что в Перу разбился туристический самолет. Жертвами авиакатастрофы стали 13 человек. Среди погибших есть и туристы, и члены экипажа.