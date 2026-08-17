В составе армии РФ воюют почти три тысячи африканцев

Африканец, воюющий на стороне РФ. Фото иллюстративное: Главное управление разведки

Мария Чекарёва редактор ленты новостей

В рядах Вооруженных Сил Российской Федерации воюют не менее двух тысяч 982 гражданина африканских стран. Около 486 человек погибли. Еще 35 граждан из 17 африканских стран находятся в Украине в качестве военнопленных. Наибольшее количество рекрутов — из Кении, Ганы, Нигерии, Уганды, Египта, Камеруна, Мали и Алжира.

Об этом в ответ на запрос Суспільного сообщило Министерство иностранных дел Украины, передает Новини.LIVE.

Втягивание африканцев в войну против Украины

Чтобы привлечь граждан африканских стран, российские спецслужбы прибегают к манипуляциям. Иностранцам обещают обучение или трудоустройство на гражданскую работу, материальное обеспечение, перспективы получения гражданства РФ и т. д.

"Во многих случаях иностранцев заставляют подписывать военные контракты на русском языке под угрозой депортации или лишения свободы", — отметили в МИД.

Украинские дипломатические представительства в странах Африки регулярно информируют местных чиновников о том, что Россия вербует африканцев. Также МИД и Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными создали веб-ресурс, на котором публикуют информацию о методах российского рекрутинга, дают рекомендации потенциальным жертвам, объясняют, как сообщить о деятельности вербовщиков, публикуют показания потерпевших и аналитические материалы.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на пресс-секретаря Третьего армейского корпуса Александра Бородина сообщал, что в составе российского войска есть немалое количество иностранцев. В частности, речь идет о гражданах стран Латинской Америки и Африки. Условия службы для них хуже, чем для россиян.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Генштаб ВСУ писал, что россиянам приказали осквернять тела погибших украинских воинов. Захватчики демонстрируют вопиющую жестокость. Такие действия являются нарушением правил и обычаев войны.