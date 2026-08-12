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Их судьба еще хуже: Третий корпус об иностранцах в армии РФ

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2026 15:16
Иностранцы воюют на стороне РФ: Бородин раскрыл подробности
Александр Бородин. Фото: Суспільне

В составе российской армии воюет значительное количество иностранцев, в частности граждан стран Латинской Америки и Африки. Иностранцы соглашаются участвовать в войне против Украины на основании российских контрактов.

Об этом в эфире День.LIVE заявил пресс-секретарь Третьего армейского корпуса Александр Бородин, передает Новини.LIVE.

Бородин рассказал о подготовке российской пехоты

Пресс-секретарь заявил, что российское командование использует таких военных даже хуже, чем собственных граждан.

"Их судьба еще хуже, чем у россиян. Потому что их используют еще хуже", — сказал он.

Бородин отметил, что значительная часть российской пехоты не имеет надлежащей подготовки и соответствующего уровня экипировки. По словам пресс-секретаря, речь идет скорее о людях с оружием, чем о полноценных пехотинцах, ведь профессиональный военнослужащий должен обладать рядом специальных навыков.

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Военный подчеркнул, что такое состояние российской пехоты не обязательно свидетельствует о слабости армии РФ. По его мнению, российское командование сознательно делает ставку на другие составляющие войны — беспилотники, разведку, дальнобойные удары и поражение целей. В то же время, по словам представителя, Россия использует человеческие ресурсы как один из главных инструментов на поле боя, привлекая к войне не только собственных граждан. Среди иностранцев в российских подразделениях, по его словам, есть представители Латинской Америки и Африки.

Как сообщали Новини.LIVE, по данным украинской военной разведки, по состоянию на август 2026 года Россия накопила около 6,2 тысячи ударных дронов "Герань" различных модификаций. В то же время из-за ограниченных производственных возможностей РФ пока не способна поддерживать стабильно высокую интенсивность их применения.

Как сообщали Новини.LIVE, российская армия вынуждена постоянно пополнять личный состав на большинстве направлений фронта из-за рекордных потерь в июле и в начале августа. Об этом заявил пресс-секретарь Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

российские войска оккупанты Россия эфир Новини.LIVE
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
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