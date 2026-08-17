В сети распространяют фейки о Драпатом: реакция главкома
В сети распространяются фейки о главнокомандующем Вооруженными Силами Украины Михаиле Драпатом. Речь идет о дезинформационных и манипулятивных материалах. Драпатый отреагировал на это и призвал соблюдать информационную гигиену.
Об этом сообщили Центр противодействия дезинформации и Михаил Драпатый, передает Новини.LIVE.
Фейки о Драпатом
На этот раз в соцсетях распространяется якобы заявление супруги главнокомандующего, в котором говорится о сопротивлении реформам Драпатого, давлении со стороны представителей бывшего руководства ВСУ и политических кругов, а также о возможности его досрочной отставки.
В ЦПД отметили, что никаких подтверждений подлинности заявления или его принадлежности супруге Драпатого нет.
"Подобные публикации являются продолжением информационной кампании, цель которой — сформировать в обществе ложное представление о внутреннем расколе в военном руководстве и подорвать доверие к Вооруженным Силам Украины", — говорится в сообщении.
Информация, поступающая из анонимных или неофициальных источников без надлежащего подтверждения, не может служить достаточным основанием для выводов о ситуации в военном руководстве.
Реакция Драпатого
Драпатый отметил, что должность главнокомандующего всегда будет мишенью информационных атак, которые начались с первых дней его работы. Цель — посеять недоверие внутри государства и между армией и обществом.
По словам главнокомандующего, часть атак проводится скоординированно, с привлечением сетей ботов. Драпатый поблагодарил Минцифры за выявление и блокировку таких сетей. Он подчеркнул, что работа продолжается.
"Отдельно подчеркиваю: члены моей семьи не делают публичных заявлений, не дают официальных комментариев и не уполномочивали никого говорить от их имени. Любые высказывания или позиции, которые им приписывают, не соответствуют действительности. Прошу соблюдать информационную гигиену: проверять источники и не распространять непроверенную информацию", — подчеркнул Драпатый.
Он говорит, что сейчас общей целью является приближение победы.
Как писали Новини.LIVE со ссылкой на заявление руководителя ЦПД Андрея Коваленко, РФ усилила информационные атаки против украинских военных, распространяя фейковые видео, сгенерированные с помощью искусственного интеллекта.
Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что российские СМИ распространяют манипуляции о якобы наносимых украинскими военными ударах по гражданской инфраструктуре на временно оккупированных территориях. В ведомстве подчеркнули, что Силы обороны Украины поражают исключительно военные объекты российских оккупантов.
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