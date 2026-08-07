У Сенаті США стартував розгляд санкцій Грема проти Росії

Капитолий США. Фото: Reuters

В Сенате США официально началось рассмотрение масштабного пакета санкций, инициированного сенатором-республиканцем Линдси Грэмом. Между тем министр иностранных дел Украины Андрей Сибига приветствовал новые санкции Европейского Союза, введенные в ответ на последние российские воздушные атаки.

Об этом сообщил журналист Радио Свобода Алекс Рауфоглу, передает Новини.LIVE.

Какие санкции рассматривает Сенат США

Законопроект предоставляет президенту США право вводить целевые импортные пошлины в размере от 0% до 100% на товары из стран, которые продолжают закупать российскую нефть, газ и другие энергоносители.

Перед окончательным голосованием сенаторы должны рассмотреть поправку сенатора Рэнда Пола, которая предлагает гуманитарные исключения для сельскохозяйственной продукции, продуктов питания, лекарственных средств и медицинского оборудования. После этого состоится голосование по законопроекту в целом.

Во время представления документа лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер подчеркнул, что санкции должны стать четким сигналом Кремлю.

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"Если мы хотим остановить кровопролитие, которое Россия развязала в Украине, мы должны четко дать понять Путину, что он проигрывает эту войну. Законопроект о санкциях против России посылает Москве четкий сигнал: Америка будет поддерживать Украину до конца и искать новые способы ее поддержки", — заявил Шумер.

В то же время, чтобы документ вступил в силу, его еще должна одобрить Палата представителей США, которая вернется к работе после летних каникул в сентябре.

Сибига приветствовал новые санкции ЕС

Глава МИД Украины Андрей Сибига приветствовал решение Европейского Союза усилить санкционное давление на Россию после недавних авиаударов по Украине.

По его словам, каждый акт российского террора против гражданского населения должен получать решительный ответ.

"Каждый акт российского террора против украинских гражданских лиц должен иметь последствия. Благодарю верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас за лидерство. Это именно то, о чем мы говорили ранее в этом году: на каждый акт террора должен следовать твердый ответ", — подчеркнул Сибига.

Он также призвал партнеров к дальнейшим решительным шагам, которые ограничат доступ России к критически важным компонентам для производства новых баллистических ракет и повысят цену для Москвы за продолжение войны против Украины.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что президент Владимир Зеленский анонсировал новую санкционную операцию, направленную на ограничение российского военно-промышленного комплекса. По его словам, Украина готовит решения, которые должны усилить давление на российскую оборонную промышленность и её международных партнеров.

Также Новини.LIVE писали, что Украина ожидает от 22-го пакета санкций ЕС новых ограничений против России. В частности, глава МИД Андрей Сибига подчеркивал необходимость запретить оказание морских услуг РФ и усилить санкционное давление на страну.