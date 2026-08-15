В Самаре могла ударить "Фламинго": Штилерман намекнул

Соучредитель компании Fire Point Денис Штилерман. Фото: Fire Point/Defender Media

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

В Самаре ночью 15 августа раздались взрывы и вспыхнул пожар, который местные жители связывают с возможным ракетным ударом. На возможный удар ракетой "Фламинго" намекнул совладелец компании Fire Point Денис Штилерман, однако официального подтверждения этого пока нет.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на публикацию Штилермана в X.

Что известно о взрыве в Самаре

В ночь на 15 августа жители Самары сообщили о взрывах и пожаре в городе. В сети начали распространяться видео с места происшествия, на которых видны последствия вероятной атаки.

На одном из опубликованных видео есть надпись о том, что кадры якобы сняты после "ракетного удара". В то же время независимого подтверждения того, что именно стало причиной взрыва и пожара, пока нет.

Совладелец Fire Point намекнул на "Фламинго"

Денис Штилерман, один из владельцев украинской компании Fire Point, занимающейся производством ракет и беспилотников, опубликовал в социальной сети X видеос запуском ракеты.

Публикация появилась на фоне сообщений о взрыве в Самаре. Из-за этого ее связали с возможной атакой на город и предположили, что для удара могла быть использована украинская ракета "Фламинго".

Впрочем, Штилерман прямо не заявлял, что именно "Фламинго" была использована во время этой атаки. Поэтому пока речь идет лишь о возможной причастности ракеты к инциденту.

Какой завод мог стать целью

По предварительной информации, целью удара могло стать предприятие "Авиакор" в Самаре. Это авиационный завод, который связывают с обеспечением потребностей российской авиационной промышленности.

Предприятие производит и ремонтирует авиационную технику, а также участвует в работах по модернизации российских самолетов. Учитывая это, возможный удар по заводу может иметь значение для российского военно-промышленного комплекса.

Пост Дениса Штилермана. Скриншот: X

Новини.LIVE сообщали, что украинские Силы обороны нанесли удар по очередному объекту российской нефтеперерабатывающей промышленности в Тобольске, расположенном в Сибири. Президент Владимир Зеленский отметил, что цель находится на расстоянии более 2,5 тысячи километров от Украины.

Новини.LIVE писали, что Владимир Зеленский сообщил, что 12 августа получил доклад о результатах украинской операции в районе Новороссийска. По словам Зеленского, в ходе этой операции впервые удалось скоординированно применить сразу несколько типов украинского вооружения — ракеты, беспилотники и беспилотные катера. В частности, речь идет о "Палянице", "Аду", "Барсе", "Длинном Нептуне", а также о дронах MICH, Fire Point, "Рамзай", "Сичень", "Траст", "Харьок", "Бобер", "Лютий", "Довбуш" и беспилотные катера "Сарган" и "Мамай".