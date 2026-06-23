В России заявили о готовности к переговорам с Украиной и ЕС
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова возобновить переговоры по Украине с того момента, на котором они остановились. В то же время он отмечает, что украинский лидер Владимир Зеленский выдвигает "грубые и нереалистичные условия по прекращению войны".
Об этом сообщают российские СМИ, передает Новини.LIVE.
В России сделали новые заявления о переговорах
Лавров заявляет, что США постепенно отказываются от роли ключевого посредника в урегулировании войны в Украине, сосредоточиваясь вместо этого на усилении санкционного давления на Россию.
"Даже не хочется подозревать, что саммит на Аляске был задуман с целью выиграть время для перевооружения Киева, но получилось так, как получилось", — говорит глава МИД РФ.
Он заявил, что "Украина пытается втянуть Беларусь в войну". По его словам, "Россия готова принять весь комплекс мер для защиты Минска".
"Все надежды на Запад как на честного посредника в урегулировании конфликта в Украине провалились, их не стоит воспринимать всерьез", — считает Лавров.
Переговоры с ЕС
Представитель российского диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что "Россия готова к диалогу с ЕС".
"Готовы", — заявил он, отвечая на вопрос о готовности России к переговорам с ЕС.
Как писали Новини.LIVE со ссылкой на украинского лидера Владимира Зеленского, вопрос о том, кто будет представлять Европу за столом переговоров с Россией, будет решать украинская сторона.
А президент США Дональд Трамп заявил, что планирует уделить внимание вопросу завершения войны в Украине. По его словам, есть шанс вывести переговорный процесс из тупика.
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