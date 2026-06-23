Сергей Лавров. Фото: Alexander Nemenov/Pool via REUTERS

Аркадий Пастула Редактор ленты новостей

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова возобновить переговоры по Украине с того момента, на котором они остановились. В то же время он отмечает, что украинский лидер Владимир Зеленский выдвигает "грубые и нереалистичные условия по прекращению войны".

Об этом сообщают российские СМИ, передает Новини.LIVE.

В России сделали новые заявления о переговорах

Лавров заявляет, что США постепенно отказываются от роли ключевого посредника в урегулировании войны в Украине, сосредоточиваясь вместо этого на усилении санкционного давления на Россию.

"Даже не хочется подозревать, что саммит на Аляске был задуман с целью выиграть время для перевооружения Киева, но получилось так, как получилось", — говорит глава МИД РФ.

Он заявил, что "Украина пытается втянуть Беларусь в войну". По его словам, "Россия готова принять весь комплекс мер для защиты Минска".

"Все надежды на Запад как на честного посредника в урегулировании конфликта в Украине провалились, их не стоит воспринимать всерьез", — считает Лавров.

Переговоры с ЕС

Представитель российского диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что "Россия готова к диалогу с ЕС".

"Готовы", — заявил он, отвечая на вопрос о готовности России к переговорам с ЕС.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на украинского лидера Владимира Зеленского, вопрос о том, кто будет представлять Европу за столом переговоров с Россией, будет решать украинская сторона.

А президент США Дональд Трамп заявил, что планирует уделить внимание вопросу завершения войны в Украине. По его словам, есть шанс вывести переговорный процесс из тупика.