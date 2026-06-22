Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский: мы сами решим, кто от имени ЕС будет вести переговоры с Россией

Зеленский: мы сами решим, кто от имени ЕС будет вести переговоры с Россией

Ua ru
Дата публикации 22 июня 2026 09:33
Кто будет вести переговоры с РФ от имени Европы: решение примет Киев
Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Кто именно будет представлять Европу за столом переговоров с РФ, будет решать украинская сторона. Такая договоренность была достигнута в ходе двухчасовой закрытой встречи Европейского совета на этой неделе. Президент Владимир Зеленский отметил, что лидеры ЕС также оценили риски агрессии для других государств и обсудили возможное разблокирование еще пяти евроинтеграционных кластеров в ближайшие недели.

Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью «ТСН. Неделя», передает Новини.LIVE.

Зеленский высказался о переговорной группе от ЕС

На этой неделе в рамках заседания Европейского совета состоялся разговор, полностью посвященный украинскому вопросу. По словам Владимира Зеленского, лидеры общались в закрытом формате в течение двух часов.

«Обсуждение вопроса об Украине впервые заняло столько времени за все годы существования Европейского совета», — подчеркнул президент.

Участники обсудили формат будущего диалога с россиянами и возможные последствия отсутствия переговоров. В частности, речь шла о том, какие именно государства окажутся под ударом, если Владимира Путина в ближайшее время не удастся усадить за стол переговоров. Глава государства отметил, что беседа «всем понравилась».

Читайте также:

Европа планирует составить список возможных кандидатов, которые будут представлять её интересы в диалоге с РФ. Однако окончательное решение о том, кто именно будет выполнять функцию европейского переговорщика, будет принимать Киев.

«Они подумают о формате, и Украина в конечном итоге определит, кто будет переговорщиком от Европы. Они предложат несколько вариантов», — пояснил Владимир Зеленский.

Помимо вопросов безопасности, европейские лидеры затронули тему дальнейшей евроинтеграции Украины. Президент убежден, что в период с середины до конца июля у страны есть все шансы начать работу еще по пяти переговорным кластерам, касающимся вступления в ЕС. Украинская сторона, по его словам, уже выполнила все необходимые для этого условия.

Владимир Зеленский подчеркнул, что помешать этому процессу может исключительно какая-то «политическая история».

«Я не считаю, что мы в июле не начнем. Есть шансы с середины до конца июля открыть еще пять кластеров, если не будет исключительно политической блокировки», — подчеркнул глава государства.

Новини.LIVE сообщали, что в ходе переговоров 16 июня с лидерами G7 и руководством ЕС Владимир Зеленский достиг договоренностей о том, что Украина получит лицензионные технологии для самостоятельной сборки противоракетных комплексов, новый пакет энергетической поддержки на зиму, а США возьмут на себя роль гаранта этих соглашений.

Следующим этапом координации стала брюссельская встреча 18 июня с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Политики сосредоточились на интеграции Украины во внутренний рынок ЕС и совместных энергетических проектах.

Параллельно с этим Президент Украины дал четкий ответ на претензии со стороны Варшавы, которые привели к массовому возврату польских наград украинскими чиновниками. Зеленский подчеркнул, что название для подразделения ССО выбрали сами фронтовики, защищающие восточную границу Европы, и это решение является суверенным правом Украины. Он откровенно отметил, что резкие шаги польского коллеги предприняты для повышения рейтингов в преддверии внутренних выборов премьер-министра в 2027 году, где антиукраинские лозунги используются польскими правыми силами.

Владимир Зеленский Европейский союз переговоры
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации