Кто будет вести переговоры с РФ от имени Европы: решение примет Киев

Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Кто именно будет представлять Европу за столом переговоров с РФ, будет решать украинская сторона. Такая договоренность была достигнута в ходе двухчасовой закрытой встречи Европейского совета на этой неделе. Президент Владимир Зеленский отметил, что лидеры ЕС также оценили риски агрессии для других государств и обсудили возможное разблокирование еще пяти евроинтеграционных кластеров в ближайшие недели.

Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью «ТСН. Неделя», передает Новини.LIVE.

Зеленский высказался о переговорной группе от ЕС

На этой неделе в рамках заседания Европейского совета состоялся разговор, полностью посвященный украинскому вопросу. По словам Владимира Зеленского, лидеры общались в закрытом формате в течение двух часов.

«Обсуждение вопроса об Украине впервые заняло столько времени за все годы существования Европейского совета», — подчеркнул президент.

Участники обсудили формат будущего диалога с россиянами и возможные последствия отсутствия переговоров. В частности, речь шла о том, какие именно государства окажутся под ударом, если Владимира Путина в ближайшее время не удастся усадить за стол переговоров. Глава государства отметил, что беседа «всем понравилась».

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Европа планирует составить список возможных кандидатов, которые будут представлять её интересы в диалоге с РФ. Однако окончательное решение о том, кто именно будет выполнять функцию европейского переговорщика, будет принимать Киев.

«Они подумают о формате, и Украина в конечном итоге определит, кто будет переговорщиком от Европы. Они предложат несколько вариантов», — пояснил Владимир Зеленский.

Помимо вопросов безопасности, европейские лидеры затронули тему дальнейшей евроинтеграции Украины. Президент убежден, что в период с середины до конца июля у страны есть все шансы начать работу еще по пяти переговорным кластерам, касающимся вступления в ЕС. Украинская сторона, по его словам, уже выполнила все необходимые для этого условия.

Владимир Зеленский подчеркнул, что помешать этому процессу может исключительно какая-то «политическая история».

«Я не считаю, что мы в июле не начнем. Есть шансы с середины до конца июля открыть еще пять кластеров, если не будет исключительно политической блокировки», — подчеркнул глава государства.

Новини.LIVE сообщали, что в ходе переговоров 16 июня с лидерами G7 и руководством ЕС Владимир Зеленский достиг договоренностей о том, что Украина получит лицензионные технологии для самостоятельной сборки противоракетных комплексов, новый пакет энергетической поддержки на зиму, а США возьмут на себя роль гаранта этих соглашений.

Следующим этапом координации стала брюссельская встреча 18 июня с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Политики сосредоточились на интеграции Украины во внутренний рынок ЕС и совместных энергетических проектах.

Параллельно с этим Президент Украины дал четкий ответ на претензии со стороны Варшавы, которые привели к массовому возврату польских наград украинскими чиновниками. Зеленский подчеркнул, что название для подразделения ССО выбрали сами фронтовики, защищающие восточную границу Европы, и это решение является суверенным правом Украины. Он откровенно отметил, что резкие шаги польского коллеги предприняты для повышения рейтингов в преддверии внутренних выборов премьер-министра в 2027 году, где антиукраинские лозунги используются польскими правыми силами.