В России не хватает солдат — военкоматы не выполняют план

Президент России Владимир Путин. Фото: росСМИ

Российские чиновники настаивают на том, что страна не нуждается в новом принудительном призыве. Несмотря на это, российские военкоматы имеют большие трудности с пополнением армии после значительных потерь.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW)

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Председатель Комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов 4 февраля заявил, что мобилизация не нужна, поскольку Россия имеет "преимущество" на фронте. Его поддержал депутат Виктор Соболев, который сообщил, что 740 тысяч человек подписали контракты с армией, и заверил, что мобилизация лишь усугубит ситуацию, поскольку на передовую могут попасть неподготовленные люди.

Подобную позицию высказал и первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов, утверждая, что военкоматы успешно выполняют свои задачи по набору. Впрочем, такие заявления могут быть направлены на успокоение российской общественности, которая опасается нового принудительного призыва.

Несмотря на эти заверения, ситуация свидетельствует о другом. Аналитики ISW зафиксировали, что в конце 2024 года и в начале 2025 года уровень набора российских военных или равнялся, или был ниже необходимого для компенсации потерь. Некоторые регионы России не выполняют квоты по мобилизации, поскольку все больше граждан отказываются воевать.

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На фоне этих трудностей Минобороны РФ предложило пересмотреть медицинские критерии для военной службы. В частности, они хотят переквалифицировать ряд серьезных болезней — таких, как сифилис, гипертония, шизофрения, психотические расстройства — в менее значимые, что позволит больше людей признавать годными к службе. По мнению экспертов, эти изменения направлены на усложнение получения освобождения от службы по состоянию здоровья и дальнейшее содержание мобилизованных в армии.

Таким образом, как объясняют аналитики ISW, Россия избегает официального объявления новой мобилизации, зато ищет другие пути для увеличения численности военных, даже ценой серьезного ухудшения качества личного состава.

Напомним, недавно Президент Украины Владимир Зеленский назвал количество потерь украинских и российских войск в войне.

Также январь стал для российской армии "рекордным" по количеству потерь на фронте.