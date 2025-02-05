У Росії бракує солдатів — військкомати не виконують план

Президент Росії Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Російські чиновники наполягають на тому, що країна не потребує нового примусового призову. Попри це, російські військкомати мають великі труднощі з поповненням армії після значних втрат.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW)

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Голова Комітету Держдуми РФ з оборони Андрій Картаполов 4 лютого заявив, що мобілізація не потрібна, оскільки Росія має "перевагу" на фронті. Його підтримав депутат Віктор Соболєв, який повідомив, що 740 тисяч осіб підписали контракти з армією, і запевнив, що мобілізація лише погіршить ситуацію, оскільки на передову можуть потрапити непідготовлені люди.

Подібну позицію висловив і перший заступник голови комітету Держдуми з оборони Андрій Красов, стверджуючи, що військкомати успішно виконують свої завдання з набору. Втім, такі заяви можуть бути спрямовані на заспокоєння російської громадськості, яка побоюється нового примусового призову.

Попри ці запевнення, ситуація свідчить про інше. Аналітики ISW зафіксували, що наприкінці 2024 року та на початку 2025 року рівень набору російських військових або дорівнював, або був нижчим за необхідний для компенсації втрат. Деякі регіони Росії не виконують квоти з мобілізації, оскільки дедалі більше громадян відмовляються воювати.

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На тлі цих труднощів Міноборони РФ запропонувало переглянути медичні критерії для військової служби. Зокрема, вони хочуть перекваліфікувати низку серйозних хвороб – таких як сифіліс, гіпертонія, шизофренія, психотичні розлади – у менш значущі, що дозволить більше людей визнавати придатними до служби. На думку експертів, ці зміни спрямовані на ускладнення отримання звільнення від служби за станом здоров’я та подальше утримання мобілізованих у війську.

Таким чином, як пояснюють аналітики ISW, Росія уникає офіційного оголошення нової мобілізації, натомість шукаючи інші шляхи для збільшення чисельності військових, навіть ціною серйозного погіршення якості особового складу.

Нагадаємо, нещодавно Президент України Володимир Зеленський назвав кількість втрат українських та російських військ у війні.

Також січень став для російської армії "рекордним" за кількістю втрат на фронті.