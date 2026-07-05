Удары РФ по Запорожью: погиб полицейский, количество пострадавших выросло до 13

Последствия атаки РФ на Запорожье. Фото: ГСЧС Запорожья

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

Вечером российские войска нанесли авиационный удар по Запорожью. В результате атаки погиб сотрудник полиции, ещё как минимум 13 человек получили ранения.

Об этом сообщили ГСЧС Украины и начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Новини.LIVE.

Погиб полицейский, среди пострадавших — ребенок

По информации ГСЧС, сначала было известно о девяти пострадавших: четырех мужчинах, трех женщинах и ребёнке.

Полицейский, получивший тяжелые ранения во время сегодняшнего обстрела Запорожья, скончался во время проведения реанимационных мероприятий, сообщили в полиции области.

В то же время начальник Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что число раненых возросло до 13.

По его словам, люди получили контузии и осколочные ранения. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Иван Федоров о количестве пострадавших. Фото: скриншот

Поврежденные жилые дома

В ГСЧС сообщили, что в результате авиаудара по одному из адресов был полностью разрушен частный жилой дом. После попадания возник пожар площадью около 100 квадратных метров.

Ликвидация пожара. Фото: ГСЧС Запорожья

По другому адресу взрывная волна повредила остекление окон пятиэтажного жилого дома.

Спасатели обследовали места попаданий, чтобы обнаружить пострадавших и оказать им помощь. На месте работали все экстренные службы города. Информация о последствиях российской атаки уточняется.

Разрушенный дом в результате атаки РФ на Запорожье. Фото: ГСЧС Запорожья

Новини.LIVE сообщали, что российские войска днём 5 июля атаковали жилой многоэтажный дом в Запорожье. В результате вражеского удара погиб один человек, ещё несколько получили ранения, среди них — двое сотрудников полиции.

Новини.LIVE писали, что 5 июля российские войска нанесли удар по Павлограду Днепропетровской области. В результате атаки на территории автосервиса вспыхнул пожар, огонь охватил грузовые автомобили.