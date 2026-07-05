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Главная Новости дня Удары РФ по Запорожью: погиб полицейский, количество пострадавших выросло до 13

Удары РФ по Запорожью: погиб полицейский, количество пострадавших выросло до 13

Ua ru
Дата публикации 5 июля 2026 22:03
Россия нанесла авиаудар по Запорожью: погиб полицейский, 13 человек ранены
Последствия атаки РФ на Запорожье. Фото: ГСЧС Запорожья

Вечером российские войска нанесли авиационный удар по Запорожью. В результате атаки погиб сотрудник полиции, ещё как минимум 13 человек получили ранения.

Об этом сообщили ГСЧС Украины и начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Новини.LIVE.

Погиб полицейский, среди пострадавших — ребенок

По информации ГСЧС, сначала было известно о девяти пострадавших: четырех мужчинах, трех женщинах и ребёнке.

Полицейский, получивший тяжелые ранения во время сегодняшнего обстрела Запорожья, скончался во время проведения реанимационных мероприятий, сообщили в полиции области.

В то же время начальник Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что число раненых возросло до 13.

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По его словам, люди получили контузии и осколочные ранения. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Внаслідок ударів РФ по Запоріжжю загинув поліцейський, кількість постраждалих зросла до 13 - фото 2
Иван Федоров о количестве пострадавших. Фото: скриншот

Поврежденные жилые дома

В ГСЧС сообщили, что в результате авиаудара по одному из адресов был полностью разрушен частный жилой дом. После попадания возник пожар площадью около 100 квадратных метров.

Внаслідок ударів РФ по Запоріжжю загинув поліцейський, кількість постраждалих зросла до 13 - фото 3
Ликвидация пожара. Фото: ГСЧС Запорожья

По другому адресу взрывная волна повредила остекление окон пятиэтажного жилого дома.

Спасатели обследовали места попаданий, чтобы обнаружить пострадавших и оказать им помощь. На месте работали все экстренные службы города. Информация о последствиях российской атаки уточняется.

Внаслідок ударів РФ по Запоріжжю загинув поліцейський, кількість постраждалих зросла до 13 - фото 4
Разрушенный дом в результате атаки РФ на Запорожье. Фото: ГСЧС Запорожья

Новини.LIVE сообщали, что российские войска днём 5 июля атаковали жилой многоэтажный дом в Запорожье. В результате вражеского удара погиб один человек, ещё несколько получили ранения, среди них — двое сотрудников полиции.

Новини.LIVE писали, что 5 июля российские войска нанесли удар по Павлограду Днепропетровской области. В результате атаки на территории автосервиса вспыхнул пожар, огонь охватил грузовые автомобили.

Запорожье война в Украине атака
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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