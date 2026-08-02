В Полтавской области после обстрела со стороны РФ произошла утечка химического вещества

Спасатели ГСЧС. Фото: ГСЧС Полтавской области

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

В результате российского обстрела объекта критической инфраструктуры в Полтавской области произошла утечка опасного химического вещества. Специалисты ГСЧС оперативно провели работы по локализации последствий атаки и устранили угрозу.

Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает Новини.LIVE.

Спасатели ликвидировали последствия утечки опасного вещества в Полтавской области

После вражеского удара по объекту критической инфраструктуры в Полтавской области была зафиксирована утечка опасного химического вещества. К ликвидации последствий привлекли специалистов по химической защите ГСЧС.

Несмотря на сложные условия работы, спасателям удалось герметизировать поврежденные емкости и места утечки. Это позволило остановить распространение опасного вещества и минимизировать возможные риски для людей и окружающей среды.

В ГСЧС отметили, что благодаря оперативным действиям специалистов угрозу полностью ликвидировали. После проведения необходимых мероприятий работы на объекте критической инфраструктуры смогли безопасно возобновить.

Спасательные подразделения продолжают работать над ликвидацией последствий российских атак и обеспечением безопасности населения в условиях военных действий.

Спасатели ГСЧС ликвидировали угрозу. Фото: ГСЧС Полтавской области

Сообщение ГСЧС Украины. Скриншот: Facebook

Новини.LIVE сообщали, что в воскресенье, 2 августа, российские войска атаковали частный сектор Запорожья управляемой авиационной бомбой. Как сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров, в результате удара были повреждены жилые дома, а на месте попадания вспыхнул пожар.

Новини.LIVE писали, что в воскресенье, 2 августа, российские войска более 10 раз атаковали Днепропетровскую область беспилотниками и артиллерией. В результате обстрелов ранения получили семь человек, среди них — 18-летний парень, который находится в тяжелом состоянии. Также повреждены автозаправочная станция, зерновой склад, жилой дом, транспорт и сельскохозяйственная техника.