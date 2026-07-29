В Полтаве избили ветерана с инвалидностью: нападавшего будут судить

Удостоверение участника боевых действий, украинские военнослужащие. Фото иллюстративное: Nfront, 93 ОМБр "Холодный Яр". Коллаж: Новини.LIVE

Мария Чекарёва редактор ленты новостей

В Полтаве 20-летний местный житель совершил нападение на ветерана. Мужчина, пострадавший от избиения, имеет инвалидность, поскольку во время боевых действий на Донетчине получил тяжелые травмы. Дело направили в суд.

Об этом 21 июля сообщили в Полтавской областной прокуратуре , передает Новини.LIVE.

Детали дела

Инцидент произошел 2 июля . Между двумя водителями произошел конфликт на дороге. Во время спора молодой человек кулаками и ногами избил оппонента по голове и телу. Потерпевший — участник боевых действий. В результате ранения под Бахмутом он потерял обе руки.

Какое наказание грозит причастному к избиению

В суд направили обвинительный акт по факту нанесения легких травм участнику боевых действий, человеку с инвалидностью (ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины). За такое нарушение предусматривается наказание от штрафа или 200 часов общественных работ до года исправительных работ.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Львовскую областную прокуратуру сообщал, что житель Умани продавал автомобили, которые ввозил в Украину, говоря, что это гуманитарная помощь для ВСУ. Дело рассмотрит суд. Дельца могут оштрафовать на сумму до 680 тысяч гривен или лишить свободы на срок до шести лет.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Суспільне Чернигів писал, что житель Прилук распространял в Telegram информацию о локациях, где находились работники ТЦК и СП. Суд признал мужчину виновным в препятствовании деятельности ВСУ. В течение года осужденный будет находиться на испытательном сроке.