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Главная Новости дня В Польше задержали двух человек за нападение на украинских детей

В Польше задержали двух человек за нападение на украинских детей

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2026 09:34
В Польше задержали двух нападавших на украинских детей
Польские правоохранители. Фото: Reuters

В польском городе Быдгощ полиция задержала 46-летнюю женщину и 34-летнего мужчину, которых подозревают в нападении на двух украинских детей из-за их национальности. По данным правоохранителей, взрослые оскорбляли и унижали детей, а также применили к ним физическое насилие.

Об этом пишет издание Onet, сообщает Новини.LIVE.

Что известно о нападении

Инцидент произошел в одном из парков Быдгоща. Жертвами стали 14-летняя девочка и 12-летний мальчикиз Украины.

По данным польской полиции, нападавшие оскорбляли детей и произносили унизительные слова из-за их украинского происхождения. Кроме того, они применили к несовершеннолетним физическое насилие.

Во время инцидента злоумышленники также уничтожили игрушечный дрон, принадлежавший мальчику. После этого они бросили обломки игрушки в ребенка.

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Полиция установила личности подозреваемых и задержала их. В настоящее время они находятся под стражей.

Как сообщали Новини.LIVE, премьер-министр Польши Дональд Туск резко отреагировал на нападение на украинских подростков в Быдгоще. Он назвал такие действия антипольскими и заявил, что независимо от отношения к Украине нападать на детей недопустимо.

Как сообщали Новини.LIVE, часть украинцев постепенно покидает Польшу и переезжает в другие страны Европейского Союза. По данным Евростата, по состоянию на конец июня 2026 года более 4,4 миллиона граждан стран, не входящих в ЕС, имели статус временной защиты в странах Евросоюза, причем более 98% из них — украинцы.

Польша дети нападение полиция преступление
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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