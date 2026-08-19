У Польщі затримали двох нападників на українських дітей

Польські правоохоронці. Фото: Reuters

У польському місті Бидгощ поліція затримала 46-річну жінку та 34-річного чоловіка, яких підозрюють у нападі на двох українських дітей через їхню національність. За даними правоохоронців, дорослі ображали та принижували дітей, а також застосували до них фізичне насильство.

Про це пише видання Onet, інформує Новини.LIVE.

Що відомо про напад

Інцидент стався в одному з парків Бидгоща. Жертвами стали 14-річна дівчинка та 12-річний хлопчик з України. За даними польської поліції, нападники ображали дітей та висловлювали принизливі слова через їхнє українське походження. Крім того, вони застосували до неповнолітніх фізичне насильство.

Під час інциденту зловмисники також знищили іграшковий дрон, який належав хлопчику. Після цього вони кинули уламки іграшки в дитину. Поліція встановила особи підозрюваних та затримала їх. Наразі вони перебувають під вартою.

Як повідомляли Новини.LIVE, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск жорстко відреагував на напад на українських підлітків у Бидгощі. Він назвав такі дії антипольськими та заявив, що незалежно від ставлення до України нападати на дітей неприпустимо.

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