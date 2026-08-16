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Главная Новости дня В Польше прошел самый масштабный военный парад: фоторепортаж

В Польше прошел самый масштабный военный парад: фоторепортаж

Ua ru
Дата публикации 16 августа 2026 01:05
Военный парад в Польще 15 августа - как это было
Dоенно-морской парад в Польше. Фото: Reuters

В суботу, 15 августа, Польша в честь Дня Войска Польського провела масштабный военный парад, который стал крупнейшим в истории страны. Во время мероприятия в Варшаве польские военные военные показали возможности сухопутных войск, военно-морских сил и авиации на фоне растущих угроз со стороны России.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на TVP World.

Масштабный военный парад в Польше

Торжественные мероприятия в столице начались в полдень. В небе над Варшавой пролетели более 60 военных самолетов, включая новейший американский истребитель F-35.

Как известно, F-35 стал одним из самых современных образцов вооружения, находящихся на вооружении Польши. Первые три самолета этого типа страна получила в мае в соответствии с контрактом на поставку 32 истребителей. Общая стоимость сделки составляет 4,6 млрд долларов.

Масштабный парад в Польше
Мероприятия по случаю Дня вооруженных сил Польши. Фото: Reuters

Кроме того, возле Гдыни и Гданьска, на побережье Балтийского моря, прошел отдельный военно-морской парад. В нем были задействованы более 20 кораблей, в том числе суда государств-союзников. За мероприятием наблюдал премьер-министр страны Дональд Туск.

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Военный парад в Польше - что известно
Военный парад в Польше. Фото: Reuters

"В этот день мы всегда помним и чтим всех героев нашей истории… солдат, пилотов, а здесь, в Гдыне, — особенно моряков. Без их жертвы, без их преданности Польша сегодня не была бы свободным, суверенным государством... лишь те, кто силен, хорошо подготовлен, по-настоящему независим и суверенен, избегут войны", — заявил Туск.

Также в парадах приняли участие военнослужащие из США, Канады, Австралии, Литвы, Эстонии, Швеции, Румынии и других стран. Наиболее крупный контингент среди союзников направила Франция — в частности, подразделение Иностранного легиона. При этом Украина приглашения на мероприятие не получила.

Военный парад в Польше 15 августа - что известно
Военный парад в Польше. Фото: Reuters

Отметим, что после начала полномасштабной войны России против Украины в 2022 году Польша начала одну из крупнейших программ модернизации вооруженных сил в Европе. В рамках этого процесса Варшава заказала у США 96 ударных вертолетов AH-64E Apache, приступила к эксплуатации истребителей F-35, а также спустила на воду новый фрегат Wicher.

Помимо этого, польские власти намерены приобрести у Швеции подводные лодки класса A26 Blekinge. Эти субмарины относятся к числу наиболее современных неядерных подводных лодок в Европе.

Также в 2025 году Польша направила на оборонные нужды около 4,7% своего ВВП. Это был самый высокий показатель среди стран НАТО. В 2026 году Варшава планирует довести объем расходов на оборону до 5% ВВП.

Зеленский поздравил Польшу с праздником

Президент Украины Владимир Зеленский у себя в соцсетях в честь праздника обратился к Польше и поздравил страну с Днем польской армии. Он подчеркнул, что сегодня важны объединения усилия наций, так как сегодня решается судьба Украины и других государств.

"Поздравляем Польшу с годовщиной Варшавской битвы и Днем Вооруженных сил Польши. Мы помним, как в той битве решилась судьба польского народа и государства, и как благодаря совместным усилиям было остановлено наступление большевиков. Сто шесть лет назад украинские войска помогли польским защитникам укрепить Варшаву и остановить продвижение большевиков на запад. И сегодня Москва должна понести такое же поражение. И сегодня важны объединенные усилия наций. И сегодня решается судьба государств — Украины и наших соседних стран. Мы помним, как многого мы можем достичь, помогая друг другу. Мы боремся за свободу", — написал он в соцсети Х.

Зеленский поздравил Польшу с Днем Вооруженных сил
Пост Зеленского. Фото: скриншот

Как сообщили Новини.LIVE, недавно стало известно, что Польша и страны Балтии усиливают защиту критической инфраструктуры из-за опасений возможных российских диверсий. В частности, речь идет о плотинах, электростанциях, газовых объектах и энергетических сетях.

Также мы писали, что Польша рассматривает возможность передачи Украине ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot.

Польша корабль армия военный парад Варшава
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

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