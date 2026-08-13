Польша может передать Украине новые ракеты для систем Patriot

Установка Patriot. Фото: Defense express

Польша рассматривает возможность передачи Украине дополнительной партии ракет для американских систем противовоздушной обороны Patriot. Варшава оценивает целесообразность такого шага, прежде всего, с точки зрения собственной безопасности.

Об этом заявила заместитель министра обороны Польши Магдалена Собковяк-Чарнецкая в эфире RMF FM, передает Новини.LIVE.

Польша рассматривает возможность оказания помощи Украине

Дополнительным фактором стал недавний инцидент с российской ракетой, которая залетела на территорию Польши. Заместитель министра отметила, что глава польского оборонного ведомства Владислав Косиняк-Камыш в настоящее время склоняется к решению передать Украине еще ракеты для Patriot. Он, по словам чиновницы, считает лучшим вариантом уничтожение российской ракеты над Украиной, чем ее попадание на польскую территорию.

Точную дату принятия решения пока не называют. В то же время Собковяк-Чарнецкая предположила, что вопрос может быть решен уже в ближайшие дни.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск также заявлял, что Варшава рассматривает возможность дальнейшей военной поддержки Украины, в частности передачи дополнительных ракет для комплексов Patriot.

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Как сообщали Новини.LIVE, европейские партнеры Украины пытаются найти дополнительные ракеты-перехватчики Patriot для усиления украинской ПВО перед зимним периодом. В то же время запасы таких боеприпасов у союзников ограничены, а новые поставки требуют времени из-за высокого спроса и недостаточных темпов производства.

Как сообщали Новини.LIVE, Владимир Зеленский ранее заявлял о договоренности с США относительно возможности производства в Украине ракет для систем Patriot. В то же время для запуска такого производства необходимо пройти ряд процедур и получить соответствующие лицензии, что пока сдерживает реализацию договоренностей.