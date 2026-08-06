В Польше повредили украинский военный мемориал: посольство возмущено актом вандализма

Место акта вандализма. Фото: Facebook/посольство Украины в Польше

Литвин Виктория редактор ленты новостей

Посольство Украины в Республике Польша выразило возмущение в связи с очередным актом вандализма в отношении украинского мемориала в урочище Белосток недалеко от села Лиски Люблинского воеводства. По информации дипломатов, неизвестные повредили мемориал и нарушили надлежащее состояние места, где чтят память погибших украинских воинов.

Об этом посольство сообщило в соцсетях, передает Новини.LIVE.

Что произошло с украинским мемориалом в Польше

В посольстве подчеркнули, что любые проявления надругательства над местами памяти недопустимы.

Заявление украинского посольства в Польше. Фото: скриншот

Там подчеркнули, что, несмотря на сложные страницы общей истории, места захоронений и памятные знаки должны оставаться вне политических споров и пользоваться уважением в соответствии с европейскими стандартами и христианскими ценностями.

Поврежденный памятник. Фото: Facebook/посольство Украины в Польше

Также дипломаты выразили обеспокоенность тем, что этот случай произошел на фоне роста проявлений враждебности по отношению к украинцам в Польше.

"Особую обеспокоенность вызывает то, что этот инцидент происходит на фоне роста числа проявлений враждебности по отношению к украинцам в Польше, в частности сообщений об актах агрессии и нападениях на граждан Украины", — уточнили дипломаты.

Место вандализма. Фото: Facebook/посольство Украины в Польше

В посольстве подчеркнули, что попытки переносить исторические споры в плоскость вандализма и запугивания являются опасными и должны получить надлежащую правовую оценку. Там призвали компетентные органы Польши оперативно провести расследование, установить всех причастных к инциденту, привлечь виновных к ответственности и обеспечить восстановление поврежденного места памяти.

Кроме того, украинское дипломатическое представительство сообщило, что уже официально обратилось к польской стороне по этому вопросу.

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