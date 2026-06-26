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Главная Новости дня В Польше поезд "Интерсити" столкнулся с пригородным: есть пострадавшие

В Польше поезд "Интерсити" столкнулся с пригородным: есть пострадавшие

Ua ru
Дата публикации 26 июня 2026 08:55
В Польше столкнулись два пассажирских поезда — есть пострадавшие
Железнодорожная авария в Польше. Фото:

Вечером 25 июня в Великопольском воеводстве Польши произошла железнодорожная авария — недалеко от станции Бялословие столкнулись два пассажирских поезда. В результате инцидента несколько вагонов сошли с рельсов, есть пострадавшие.

Об этом сообщает польское издание Głos Wielkopolski, передает Новини.LIVE.

Какие поезда столкнулись

По предварительной информации, в аварию попали поезд PKP Intercity, следовавший по маршруту Бялогард — Варшава, и региональный поезд Polregio, курсировавший по маршруту Пила — Быдгощ. По словам представителя Государственной пожарной службы Великопольского воеводства Мартина Галаша, после столкновения оба поезда частично сошли с рельсов.

В Польше поезд "Интерсити" столкнулся с пригородным: есть пострадавшие - фото 1
Специальные службы ликвидируют последствия столкновения. Фото: Głos Wielkopolski

На место оперативно прибыли более десяти пожарных бригад, впоследствии к ликвидации последствий были привлечены дополнительные подразделения. В поездах находилось около 200 пассажиров. Всех людей эвакуировали, для них организовали автобусы, которые доставили пассажиров к местам назначения.

В Польше поезд "Интерсити" столкнулся с пригородным: есть пострадавшие - фото 2
Польский поезд. Фото: Głos Wielkopolski

Сначала сообщалось о двух пострадавших, однако позже пресс-секретарь PKP Intercity Михал Вжосек уточнил, что трем лицам оказали медицинскую помощь на месте, а ещё пятерых доставили в больницу для дополнительного обследования. Информации о погибших пока нет.

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Также повреждена железнодорожная инфраструктура. Движение поездов на участке Пила — Быдгощ временно приостановлено. Причины аварии будет устанавливать специальная комиссия с участием представителей Польских государственных железных дорог и соответствующих служб.

Как сообщали Новини.LIVE, летом украинцы активно путешествуют за границу, выбирая для пересечения государственной границы пункты пропуска в направлении Польши. В соцсетях пассажиры жалуются на усиленные проверки со стороны польских пограничников, в частности на более тщательный досмотр багажа. Из-за этого на пунктах пропуска образуются очереди, в которых людям приходится ждать по несколько часов.

Также Новини.LIVE сообщали, что системных отказов гражданам Украины при пересечении границы с Польшей пока не зафиксировано. Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко пояснил, что очереди на пунктах пропуска связаны прежде всего с ростом пассажиропотока.

Польша авария железная дорога
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
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