В Польше на детей напали из-за украинского языка

Польская полиция. Фото: Reuters

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

В польском городе Быдгощ двое несовершеннолетних украинцев стали жертвами агрессии со стороны взрослых. По данным Генерального консульства Украины в Гданьске, причиной нападения стало то, что 14-летняя девушка и ее 12-летний брат общались между собой на украинском языке.

Об этом сообщает Генеральное консульство Украины в Гданьске, передает Новини.LIVE.

Что произошло в Быдгоще

Инцидент произошел 14 августа в парке возле железнодорожного вокзала. По информации консульства, на детей напали мужчина и женщина, которые выгуливали маленькую собаку.

Сначала взрослые начали оскорблять детей и угрожать им из-за их национальности и языка. Впоследствии конфликт перерос в физическое насилие.

По данным украинского дипломатического представительства, нападавшие вывернули руку одному из детей, повредили игрушечный дрон, а его обломки бросили в мальчика. В результате ребенок получил царапины.

Консульство держит ситуацию под контролем

Генеральное консульство Украины в Гданьске заявило, что отреагировало на инцидент сразу после получения информации. Консулы поддерживают связь с матерью детей и оказали ей необходимую консульско-правовую помощь.

По факту нападения уже подано заявление в полицию. Правоохранители начали поиск людей, которые могут быть причастны к инциденту.

В консульстве подчеркнули, что на данный момент жизни и физическому здоровью детей ничего не угрожает. В то же время после нападения они пережили сильный эмоциональный стресс.

Свидетелей просят обратиться в полицию

Украинское консульство призвало людей, которые могли видеть нападение возле железнодорожного вокзала в Быдгоще или располагают информацией о нападавших, сообщить об этом польским правоохранителям.

В дипломатическом учреждении подчеркнули важность свидетельств для установления личностей причастных к нападению и привлечения их к ответственности.

Генеральное консульство Украины в Гданьске осудило проявления ксенофобии и заявило, что вопрос безопасности украинцев и противодействия нетерпимости будет поднят во время запланированной встречи с руководством Поморского воеводства, мэрами городов и руководителями полиции.

Сообщение Генерального консульства Украины в Гданьске. Скриншот: Telegram

Новини.LIVE сообщали, что в Польше двум женщинам в возрасте 35 и 36 лет предъявили обвинения в нападении на украинцев и оскорблениях на почве национальной принадлежности. Обе фигурантки работают в заведении общественного питания. Женщины признали свою вину и заявили, что сожалеют о содеянном. Правоохранители решили оставить их под полицейским надзором, при этом им запретили контактировать с пострадавшими и приближаться к ним.

Новини.LIVE писали, что в польском Познани правоохранители задержали одну из женщин, причастных к конфликту с группой украинцев. Столкновение произошло в ночь на 13 августа недалеко от одного из заведений в районе Старого города. Личность другой участницы инцидента полиция также уже установила.