В Польше двое мужчин приставали к украинцу в поезде: их высадили и оштрафовали

Люди возле поезда. Фото: eastnews.pl

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В Польше в пригородном поезде двое мужчин устроили конфликт с 16-летним гражданином Украины. После вмешательства проводника и других пассажиров агрессоров высадили из вагона, а впоследствии полиция привлекла их к ответственности.

Об этом сообщает Wirtualna Polska, передает Новини.LIVE.

В Польше мужчины приставали к украинцу в поезде

Инцидент произошел в поезде, курсировавшем по маршруту Варшава — Тлущ, недалеко от станции Кобылка-Оссув. По данным полиции, двое мужчин в возрасте 20 и 22 лет начали приставать к несовершеннолетнему украинцу. Сам парень позже признался, что не понимает, почему стал объектом агрессии.

В сети также распространилось видео инцидента. На нем видно, как один из мужчин ведет себя агрессивно и требует, чтобы украинец покинул поезд. В это время слышен голос женщины, которая на украинском языке призывает парня не выходить. По сообщениям пользователей соцсетей, нападавшие якобы также выкрикивали ксенофобские оскорбления в адрес украинцев и белорусов. В то же время польская полиция заявила, что официальных обращений по этому поводу не поступало.

Проводник пытался отделить агрессивного мужчину от украинского подростка. Когда тот попытался подойти к пассажиру, снимавшему конфликт на видео, другие люди вмешались. После недолгой потасовки мужчин вытолкнули из поезда.

Как сообщила представительница полиции Анета Насиловская, мать украинского подростка не подавала заявления о преступлении на почве национальной ненависти. В связи с этим мужчин привлекли к ответственности за нарушение общественного порядка. В ходе проверки правоохранители установили, что оба нарушителя были трезвыми. Каждому из них назначили штраф в размере 500 злотых. Полиция также отметила, что не получала официальных сообщений о выкриках ксенофобского характера, о которых писали пользователи в интернете.

Как сообщали Новини.LIVE, в польском Вроцлаве суд избрал меру пресечения в отношении двух мужчин, подозреваемых в жестоком избиении супружеской пары из Украины. Обоих фигурантов поместили под стражу на три месяца, а правоохранители продолжают розыскивать еще одного предполагаемого участника нападения.

Как сообщали Новини.LIVE, в польской Легнице правоохранители задержали 26-летнюю женщину, которую подозревают в нападении на двух 13-летних подростков из Украины. По версии следствия, причиной конфликта стало то, что дети разговаривали на украинском языке.