В Перми загорелся НПЗ «Лукойла» после атаки дронов

Нападение на российский НПЗ в Перми. Фото: российские СМИ

В российской Перми утром 21 августа прогремели взрывы на фоне атаки беспилотников. После этого местные жители заметили дым над нефтеперерабатывающим заводом "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез". Российские СМИ отмечают, что задымление наблюдается именно в районе предприятия.

Об этом сообщают местная власть, информирует Новини.LIVE.

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Что известно об атаке на Пермь

Местные жители после звуков взрывов и сигналов воздушной опасности начали сообщать о дыме, поднимающемся над НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез".

Ранее Министерство территориальной безопасности Пермского края и МЧС РФ разослали жителям сообщения об угрозе атаки беспилотников.

В ведомстве заявляли, что в регионе силы противовоздушной обороны якобы отражают атаку БПЛА, а на месте работают оперативные службы.

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В то же время российские власти пока не сообщили, что именно стало причиной появления дыма над предприятием и получил ли завод повреждения.

В Перми ограничили работу аэропорта

На фоне атаки в аэропорту Перми "Большое Савино" ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

В Росавиации заявили, что соответствующие меры необходимы для обеспечения безопасности полётов.

После 08:00 по местному времени Министерство территориальной безопасности Пермского края сообщило об отмене режима "беспилотной опасности".

Предыдущие атаки на Пермь

"Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" уже не впервые становится мишенью атак беспилотников. По данным российских СМИ, НПЗ атаковали 30 апреля и 7 мая.

Также 29 июля российские СМИ подтвердили, что промышленное предприятие, о нападении на которое сообщал губернатор Пермского края, было именно НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез".

Предприятие является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Оно входит в группу "Лукойл" и способно перерабатывать более 13 миллионов тонн нефти в год.

На заводе производят, в частности, бензин, дизельное топливо, авиационный керосин и смазочные материалы. Предприятие обеспечивает топливом российский внутренний рынок и экспортные направления.

В настоящее время информация о возможных повреждениях НПЗ и последствиях атаки уточняется.

Как писали Новини.LIVE, 20 августа украинские беспилотники нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "ТАНЕКО" в Татарстане. После атаки на предприятии возник пожар, а местные власти заявили о задействовании средств противовоздушной обороны.

Также Новини.LIVE сообщали, что 20 августа дроны атаковали объекты нефтяной инфраструктуры России на Кубани. В результате ударов были зафиксированы повреждения нефтегазовых объектов, используемых для обеспечения топливной инфраструктуры РФ.