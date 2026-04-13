Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
В Одесской области судили женщину за слив локаций ТЦК в Viber

Ua ru
Дата публикации 13 апреля 2026 03:32
Военнослужащие ТЦК и полицейский осуществляют оповещение. Фото иллюстративное: krapka.rv.ua

В Одесской области судили жительницу Раздельнянского района, которая в Viber распространяла информацию о местах расположения ТЦК, которые проводили мобилизационные мероприятия. За содеянное суд назначил ей наказание.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на приговор суда, который появился на Едином государственном реестре судебных решений.

Детали дела

Согласно материалам дела, подозреваемая систематически размещала в Viber-сообществе, в которое входило ориентировочно 447 человек, сообщения о появлении представителей ТЦК и СП в селе Виноградаре.

В своих сообщениях она указывала конкретные места их пребывания, детализировала количество военнослужащих и направление их передвижения. Получая такие сведения, другие участники чата использовали их, чтобы избежать получения повесток.

Решение суда

Во время рассмотрения дела в суде обвиняемая полностью признала вину и раскаялась. По ее словам, она пыталась помочь знакомым избежать мобилизации, однако не осознавала противоправность своих действий.

Читайте также:

Известно, что женщина воспитывает двоих детей и ранее к уголовной ответственности не привлекалась. Также установлено, что на этапе досудебного расследования она сотрудничала со следствием и перечислила 10 тысяч гривен на поддержку ВСУ.

По результатам рассмотрения суд 31 марта назначил ей наказание в виде пяти лет лишения свободы, одновременно заменив его испытательным сроком продолжительностью два года.

Приговор может быть обжалован в течение 30 дней с момента его провозглашения. В случае подачи апелляции дело будет пересматривать Одесский апелляционный суд.

Как уже сообщало ранее Новини.LIVE, в Полтаве в суде вынесли приговор мужчине за срыв мобилизации. Он информировал в соцсетях об адресах работы работников ТЦК и полиции.

Аналогичная судебная практика была и на Волыни. Женщина сообщала в Viber для более 3000 пользователей информацию о передвижении мобилизационных групп оповещения.

суд Одесская область ТЦК и СП
Виктория Козырь - редактор и юридический обозреватель
Автор:
Виктория Козырь
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации