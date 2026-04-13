В Одесской области судили женщину за слив локаций ТЦК в Viber

Военнослужащие ТЦК и полицейский осуществляют оповещение.

В Одесской области судили жительницу Раздельнянского района, которая в Viber распространяла информацию о местах расположения ТЦК, которые проводили мобилизационные мероприятия. За содеянное суд назначил ей наказание.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на приговор суда, который появился на Едином государственном реестре судебных решений.

Детали дела

Согласно материалам дела, подозреваемая систематически размещала в Viber-сообществе, в которое входило ориентировочно 447 человек, сообщения о появлении представителей ТЦК и СП в селе Виноградаре.

В своих сообщениях она указывала конкретные места их пребывания, детализировала количество военнослужащих и направление их передвижения. Получая такие сведения, другие участники чата использовали их, чтобы избежать получения повесток.

Решение суда

Во время рассмотрения дела в суде обвиняемая полностью признала вину и раскаялась. По ее словам, она пыталась помочь знакомым избежать мобилизации, однако не осознавала противоправность своих действий.

Известно, что женщина воспитывает двоих детей и ранее к уголовной ответственности не привлекалась. Также установлено, что на этапе досудебного расследования она сотрудничала со следствием и перечислила 10 тысяч гривен на поддержку ВСУ.

По результатам рассмотрения суд 31 марта назначил ей наказание в виде пяти лет лишения свободы, одновременно заменив его испытательным сроком продолжительностью два года.

Приговор может быть обжалован в течение 30 дней с момента его провозглашения. В случае подачи апелляции дело будет пересматривать Одесский апелляционный суд.

Как уже сообщало ранее Новини.LIVE, в Полтаве в суде вынесли приговор мужчине за срыв мобилизации. Он информировал в соцсетях об адресах работы работников ТЦК и полиции.

Аналогичная судебная практика была и на Волыни. Женщина сообщала в Viber для более 3000 пользователей информацию о передвижении мобилизационных групп оповещения.