На Одещині судили жінку за злив локацій ТЦК у Viber

Військовослужбовці ТЦК і поліцейський здійснюють оповіщення.

В Одеській області судили мешканку Роздільнянського району, яка у Viber поширювала інформацію про місця розташування ТЦК, які проводили мобілізаційні заходи. За скоєне суд призначив їй покарання.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на вирок суду, який з'явився на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, підозрювана систематично розміщувала в Viber-спільноті, до якої входило орієнтовно 447 осіб, повідомлення про появу представників ТЦК та СП у селі Виноградарі.

У своїх дописах вона вказувала конкретні місця їхнього перебування, деталізувала кількість військовослужбовців і напрямок їхнього пересування. Отримуючи такі відомості, інші учасники чату використовували їх, щоб уникнути отримання повісток.

Рішення суду

Під час розгляду справи в суді обвинувачена повністю визнала провину та розкаялася. За її словами, вона намагалася допомогти знайомим уникнути мобілізації, однак не усвідомлювала протиправність своїх дій.

Відомо, що жінка виховує двох дітей і раніше до кримінальної відповідальності не притягувалася. Також встановлено, що на етапі досудового розслідування вона співпрацювала зі слідством і перерахувала 10 тисяч гривень на підтримку ЗСУ.

За результатами розгляду суд 31 березня призначив їй покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі, водночас замінивши його іспитовим строком тривалістю два роки.

Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів із моменту його проголошення. У разі подання апеляції справу переглядатиме Одеський апеляційний суд.

Як уже повідомляло раніше Новини.LIVE, в Полтаві в суді винесли вирок чоловіку за зрив мобілізації. Він інформував у соцмережах про адреси роботи працівників ТЦК та поліції.

Аналогічна судова практика була й на Волині. Жінка повідомляла у Viber для понад 3000 користувачів інформацію про пересування мобілізаційних груп оповіщення.