Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіШоубізнесТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня На Одещині судили жінку за злив локацій ТЦК у Viber

Ua ru
Дата публікації: 13 квітня 2026 03:32
Військовослужбовці ТЦК і поліцейський здійснюють оповіщення. Фото ілюстративне: krapka.rv.ua

В Одеській області судили мешканку Роздільнянського району, яка у Viber поширювала інформацію про місця розташування ТЦК, які проводили мобілізаційні заходи. За скоєне суд призначив їй покарання.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на вирок суду, який з'явився на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, підозрювана систематично розміщувала в Viber-спільноті, до якої входило орієнтовно 447 осіб, повідомлення про появу представників ТЦК та СП у селі Виноградарі.

У своїх дописах вона вказувала конкретні місця їхнього перебування, деталізувала кількість військовослужбовців і напрямок їхнього пересування. Отримуючи такі відомості, інші учасники чату використовували їх, щоб уникнути отримання повісток.

Рішення суду

Під час розгляду справи в суді обвинувачена повністю визнала провину та розкаялася. За її словами, вона намагалася допомогти знайомим уникнути мобілізації, однак не усвідомлювала протиправність своїх дій.

Відомо, що жінка виховує двох дітей і раніше до кримінальної відповідальності не притягувалася. Також встановлено, що на етапі досудового розслідування вона співпрацювала зі слідством і перерахувала 10 тисяч гривень на підтримку ЗСУ.

За результатами розгляду суд 31 березня призначив їй покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі, водночас замінивши його іспитовим строком тривалістю два роки.

Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів із моменту його проголошення. У разі подання апеляції справу переглядатиме Одеський апеляційний суд.

Як уже повідомляло раніше Новини.LIVE, в Полтаві в суді винесли вирок чоловіку за зрив мобілізації. Він інформував у соцмережах про адреси роботи працівників ТЦК та поліції.

Аналогічна судова практика була й на Волині. Жінка повідомляла у Viber для понад 3000 користувачів інформацію про пересування мобілізаційних груп оповіщення.

суд Одеська область ТЦК та СП
Вікторія Козир - редактор та юридичний оглядач
Автор:
Вікторія Козир
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації