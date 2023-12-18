В Германии спрогнозировали, сколько еще будет продолжаться война

Министр обороны Германии Борис Писториус. Фото: Moritz Frankenberg/dpa/picture alliance

Европа может столкнуться с угрозами со стороны России до конца десятилетия, и страны ЕС должны наращивать свою оборонную промышленность, чтобы быть готовыми. Европейским странам пора адаптироваться к изменению геополитического ландшафта.

Об этом сообщает Euractiv.

Читайте также:

Призывы Писториуса об усилении обороны Европы

В прошлом месяце министр обороны Германии Борис Писториус представил новые руководящие принципы обороны, установив цель для Бундесвера стать "готовым к войне", а для Германии взять на себя роль военного лидера как "наибольшей и густонаселенной экономики" в Европе.

Тем временем президент России Владимир Путин в выходные продолжил свои угрозы против Финляндии из-за того, что она присоединилась к НАТО в начале этого года. Однако отверг прогнозы США о том, что Москва будет нацеливаться на страны НАТО.

"Угрозы Путина в отношении стран Балтии, Грузии и Молдовы нужно воспринимать очень серьезно. Это не просто бряцанье оружием. Мы можем столкнуться с опасностью до конца этого десятилетия", — сказал Писториус.

Он добавил, что европейским странам пора адаптироваться к изменению геополитического ландшафта, особенно потому, что Соединенные Штаты могут уменьшить свое участие на континенте.

"Нужно время, чтобы оборонная промышленность нарастила свои мощности. Сейчас у нас есть примерно пять-восемь лет, чтобы наверстать — и вооруженные силы, и промышленности, и общества", — призвал министр обороны.

Восстановление вооруженных сил Германии

После вторжения России в Украину правительство Германии активизировало усилия по восстановлению своих вооруженных сил, используя также специальный фонд в размере 100 миллиардов евро, созданный правительством после нападения.

В то время как руководящие принципы обороны от 2023 года описывают роль ЕС в вопросах обороны преимущественно как "дополнение" к оборонным возможностям НАТО "через экономические, гуманитарные и финансовые меры", Писториус увидел возможность усилить координацию через Веймарский треугольник, неформальный форум, состоящий из Германии, Польши и Франции.

"Мы очень заинтересованы в добавлении военного компонента к Веймарскому треугольнику", — сказал Писториус,

Он добавил, что пригласил нового польского премьер-министра Дональда Туска в Берлин и надеется как можно скорее поехать в Польшу в следующем году.

Предыдущее обещание правительства возродить форум и способствовать более тесным связям с Польшей осталось невыполненным во время правительства предшественника Туска.

Возвращение Трампа может стать угрозой для защиты ЕС

Аналитик по внешней политике и обороне в правоцентристском Центре европейских исследований Йонелла Мария Чолан сказала, что после войны России в Украине европейская архитектура безопасности потерпела крах и "теперь мы сталкиваемся с авторитарным режимом. Режим, который стремится бросить вызов самому существованию ЕС".

"Угроза России выходит за пределы ее восточного соседства, поскольку она стремится перекроить европейские границы силой, поглотить Украину и доминировать в Центральной и Восточной Европе. Эта агрессивная позиция напоминает имперские амбиции 19 века", — добавила аналитик.

Аналитик подсчитала, что изоляционистские настроения в США могут еще больше ухудшить трансатлантические отношения, если Дональд Трамп станет следующим президентом США.

"При таком сценарии мы можем ожидать меньшей преданности США в поддержке Украины и растущей потребности европейцев действовать вместе и стать настоящим поставщиком безопасности для европейского континента и против российской угрозы", — указала Чолан.

Она подчеркнула необходимость стратегической автономии ЕС в сфере обороны, но добавила, что европейцы должны устранить пробелы в военном потенциале в НАТО и ЕС.

"Концепция стратегической автономии ЕС — это не вызов Соединенным Штатам или НАТО, а попытка вместе укрепить обороноспособность Европы. Если говорить конкретно, стратегическая автономия ЕС в сфере безопасности и обороны также означает укрепление европейской опоры НАТО", — подчеркнула Чолан.

Новые российские угрозы против Финляндии

В интервью государственному телеканалу "Россия 1" Путин предупредил, что Финляндия "затянула" Запад в НАТО, что создает проблемы для Москвы.

"Запад забрал Финляндию и затащил ее в НАТО! Почему у нас были какие-то споры с Финляндией? Все споры, в том числе территориального характера в середине 20 века давно завершены. Проблем не было, а сейчас будут, потому что мы сейчас создадим там Ленинградский военный округ и обязательно сосредоточим там воинские части", — сказал Путин.

Путин назвал "бессмысленными" замечания, которые недавно сделал президент США Джо Байден, сказавший, если Путин захватит Украину и он не остановится на достигнутом. Байден добавил, что "здесь важно видеть долгосрочную перспективу".

"Если Путин продолжит наступление, а затем атакует союзника НАТО, как члены НАТО мы взяли на себя обязательство защищать каждый дюйм территории НАТО", — сказал Байден.

Для Путина у России нет геополитического интереса вступать в конфликт с НАТО.

"С ними нет желания портить отношения, мы заинтересованы в том, чтобы отношения развивались", — подчеркнул Путин.

Напомним, министр обороны Германии Борис Писториус призвал Европу готовиться к новым военным угрозам. По его словам, сейчас есть 5-8 лет, чтобы "направить упущенное" в области обороны.

Добавим, за последние 20 лет российский лидер Владимир Путин настаивает на реформировании НАТО, предлагая изменения, которые могли бы привести к его ослаблению и развалу альянса. Путин утверждал, что у России нет территориальных разногласий с государствами-членами НАТО, однако это заявление скрывает его долгосрочную стратегию ослабления западного единства и побуждение НАТО отказаться от своих ключевых доктрин.