В Николаеве в результате стрельбы погибли двое иностранцев

Место стрельбы. Фото: Полиция Николаевской области

Мария Чекарёва редактор ленты новостей

Увечері у вівторок, 30 червня, на проспекті Героїв України в Миколаєві сталася стрілянина. Під час руху автівки Opel пролунало декілька пострілів — після них автомобіль виїхав на регульоване перехресті. Є загиблі.

Про це повідомили в Поліції Миколаївської області, передає Новини.LIVE.

Що відомо про стрілянину в Миколаєві ввечері 30 червня

За попередньою інформацією, в Opel перебували троє громадян інших країн. Двоє чоловіків загинули, а третього учасника інциденту затримали поліцейські. Зброю з автомобіля вилучили.

Затримання учасника стрілянини. Фото: Поліція Миколаївської області

Наразі тривають першочергові слідчі дії. Поліцейські, криміналісти та оперативники працюють на місці смертельної стрілянини та встановлюють усі її обставини.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Reuters повідомляв, що в місті Штаде на півночі Німеччини 29 червня чоловік відкрив стрілянину в закладі соціального обслуговування для молоді. Четверо жінок і чоловік загинули на місці. Ще один поранений помер у лікарні.

Також Новини.LIVE з посиланням на Національну поліцію Україну писав, що в Ужгороді чоловік забарикадувався разом із дружиною та п'ятирічною дитиною в будинку. Зловмисник погрожував жінці пістолетом. Порушника затримали та помістили до СІЗО.