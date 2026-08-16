В некоторых областях будет до +38°: погода в Украине на неделю

Девушка у фонтана. Фото: Новини.LIVE

Кристина Павлова редактор ленты новостей

На следующей неделе в Украине будет преимущественно жаркая погода. В западных и северо-западных областях ожидаются кратковременные дожди с грозами, местами возможны град и шквалы. В то же время в центральных и южных регионах температура местами будет подниматься до +36…+38 °С.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Meteoprog.

Погода в Украине 17 августа

В понедельник, 17 августа, кратковременные грозовые дожди пройдут преимущественно в западных областях. На Полесье осадки местами будут сопровождаться градом и шквальным ветром с порывами до 17–22 м/с.

Карта температурных аномалий. Фото: Meteoprog

На остальной территории Украины существенных осадков не ожидается. Ночью температура составит +15…+20 °С, днем воздух прогреется до +31…+36 °С. На Волыни и побережье морей будет прохладнее — +24…+29 °С.

Какая будет погода 18 августа

Во вторник, 18 августа, ночью значительные дожди ожидаются в западных регионах. Днем осадки распространятся на Одесскую, Черкасскую и Киевскую области.

Местами возможны грозы, град и шквалы со скоростью до 15–20 м/с. В остальных областях будет преимущественно сухо.

Ночью температура составит +15…+20 °С. Днем ожидается +31…+36 °С, тогда как на западе температура снизится до +18…+24 °С.

Похолодание наступит 19 августа

В среду, 19 августа, кратковременные дожди с грозами прогнозируются в центральных, северных и северо-восточных областях. Днем осадки возможны также на крайнем западе. Местами прогнозируются шквалы до 15–20 м/с.

Прогноз погоды на 19 августа. Фото: Укргидрометцентр

Температура воздуха ночью опустится до +9…+14 °С, днем составит +21…+26 °С. На крайнем востоке и в Одесской области будет теплее — до +26…+31 °С.

Жара вернётся 20–23 августа

В четверг, 20 августа, ночью на северо-западе страны возможны небольшие дожди. Днем в большинстве областей осадков не будет. Температура днём составит +22…+27 °С на западе и севере, а в центральных, южных и восточных регионах — +29…+35 °С.

В пятницу, 21 августа, кратковременные грозовые дожди пройдут в западных и северо-западных областях. На остальной территории существенных осадков не ожидается. На северо-западе днем будет +25…+30 °С, тогда как в других регионах температура поднимется до +32…+37 °С.

Карта атмосферных фронтов. Фото: Наталья Диденко

В субботу, 22 августа, нестабильная погода с грозовыми дождями сохранится на севере и западе. В других областях будет сухо и жарко. В северо-западной части страны температура составит +25…+30 °С, а в других регионах — +33…+38 °С.

В воскресенье, 23 августа, на большей части территории Украины осадков не ожидается. Лишь ночью в центральных и северных областях местами возможны небольшие дожди.

На севере и западе ночью ожидается +10…+15 °С, днем +23…+28 °С. В других регионах температура ночью составит +16…+21 °С, а днем — +29…+34 °С.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в понедельник, 17 августа, в Украине ожидается жаркая и переменчивая погода. В западных областях местами пройдут кратковременные грозовые дожди, а на Полесье возможны град и шквалы с порывами ветра до 17–22 м/с. В то же время в большинстве регионов будет сухо, а дневная температура поднимется до +31…+36 °С.

Новини.LIVE также сообщали, что август 2026 года в Украине, по прогнозу, будет теплее климатической нормы, а средняя температура превысит её на 1–3 °C. Самая сильная жара ожидается на юге и востоке, где в отдельные дни температура может достигать +41 °C, при этом количество осадков будет ниже нормы. Во второй половине месяца возможны грозы, ливни, шквалы и град, а в конце августа жара должна ослабнуть.