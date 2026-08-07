В МВД Германии опровергли, что дрон со взрывчаткой был рядом с украинским самолетом

Украинские грузовые самолеты "Антонов" в аэропорту в Германии, 5 августа 2026 года. Фото: Reuters.

Ткач Эдуард редактор ленты новостей

Министерство внутренних дел Германии опровергло публикации СМИ о том, что дрон со взрывчаткой находился возле украинского самолета в Лейпциге. Помимо этого, официальные лица опровергают, что самолет был загружен боеприпасами, предназначенными для Украины.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Deutsche Welle и другие СМИ.

Что говорят власти об инциденте в Германии

Как пишет DW, на заседании глав комитета Бундестага по обороне и внутренним делаем было заявлено, что на борту самолета не было никакого оружия или других боеприпасов.

Глава Комитета по внутренним делаем Детлеф Сейчас также опроверг эту информацию, заявив, что исходя из бесед, в которых он принимал участие, "самолет не был загружен боеприпасами или оружием.

Подобное заявление прозвучало и от Марета Монтавона, руководителя отдела коммуникаций и связей с правительством компании Mitteldeutsche Flughafen, которая руководит аэропортом в Лейпциге.

"В момент инцидента самолет Ан-24 был пуст и, следовательно, не перевозил груз. Эта оценка соответствует информации, полученной нами от компании "Антонов Логистика САЛИС", — сказал Монтавон газете Leipziger Volkszeitung.

Что предшествовало

Как сообщали Новини.LIVE, в среду стало известно, что в ночь на 5 августа рядом с украинским грузовым самолетом Ан-124 "Кондор" был обнаружен дрон со взрывчаткой. В связи с инцидентом полеты временно были предоставлены, а полиция расследует дело как возможную диверсионную атаку.

Позже в МИД Украины отреагировали на инцидент и сообщили, что в результате происшествия никто не пострадал.