Главная Новости дня В Monobank произошел масштабный сбой

Дата публикации 29 апреля 2026 10:52
Приложение Monobank. Фото: Новости.LIVE

В мобильном приложении Monobank произошел масштабный сбой в среду, 29 апреля. Пользователи столкнулись с временными трудностями в работе мобильного приложения.

Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский, передает Новини.LIVE.

По словам клиентов, приложение Monobank не загружалось, а также были недоступны переводы и другие банковские операции.

Гороховский сообщил, что произошел сбой в работе системы.

"У нас технический сбой. Извините. Чиним", — написал он.

Впоследствии Гороховский проинформировал, что работа сервисов полностью восстановлена.

"Поднялись. Извините, пожалуйста — кот разлил кофе на клаву сисадмина", — добавил он, объясняя причину инцидента в шутливой форме.

У Монобанку стався збій
Сообщение Олега Гороховского. Фото: скриншот из Telegram

Как писали Новини.LIVE, средние цены на топливо в Украине демонстрируют преимущественно незначительное снижение. В целом рынок топлива сохраняет стабильность с умеренной тенденцией к удешевлению.

А также стало известно, что детективы БЭБ совместно с Нацполицией разоблачили масштабный "конвертационный центр", через который, по данным следствия, прошло около 18 млрд грн теневых средств.

Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Мария Коробова
Реклама

