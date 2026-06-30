В Монако совершили покушение на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева

Место, где произошел взрыв в Монако вечером 29 июня 2026 года. Фото: Новини.LIVE

Мария Чекарёва редактор ленты новостей

Вечером в понедельник, 29 июня, в Монако произошел взрыв. Предположительно, совершили попытку покушения на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева. Пострадали три человека.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Новини.LIVE.

Последствия взрыва в Монако

По предварительным данным, пострадали два человека в возрасте около 50–60 лет и подросток. У них было украинское и российское гражданство.

Место, где произошел взрыв в Монако вечером 29 июня 2026 года. Фото: Новини.LIVE

Что известно о Вадиме Ермолаеве

Вадим Ермолаев — бизнесмен, который входил в топ-100 самых богатых людей Украины. В 2019 году он отказался от гражданства Украины и стал гражданином Кипра. В 2023 году в отношении Ермолаева ввели санкции. В СБУ сообщали, что после оккупации Крыма в 2014 году он перерегистрировал свой алкогольный бизнес на полуострове на подставных людей и продолжил работать на оккупантов.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Le Figaro сообщал, что вечером 29 июня в Монако произошел взрыв. Пострадали как минимум три человека. Вероятно, это был теракт.

Также Новини.LIVE со ссылкой на СБУ сообщали о задержании причастных к теракту в Днепре. Утром 7 мая в Соборном районе города взорвался автомобиль, принадлежавший военнослужащему. Два человека получили ранения.