В Монако произошел взрыв: есть раненые
Вечером в понедельник, 29 июня, в Монако прогремел взрыв. Есть раненые. Их не менее трех.
Об этом со ссылкой на источник в полиции сообщило французское издание Le Figaro, передает Новини.LIVE.
Что известно о взрыве в Монако вечером 29 июня
Инцидент произошел около 21:00 на улице Ревюрен Пер Луи Фролла в вестибюле многоквартирного дома. Неизвестный якобы оставил рюкзак, после чего скрылся в направлении Босолея. По словам очевидцев, раненых трое. Двое из взрослых находятся в тяжелом состоянии. 13-летний подросток — в стабильном состоянии.
По данным других местных СМИ, в результате взрыва могли погибнуть люди. Предполагают, что это был теракт.
Ранее Новини.LIVE со ссылкой на СБУ сообщал, что утром 7 мая в Днепре взорвался автомобиль, принадлежавший военнослужащему. Двух подозреваемых в теракте задержали. Им грозит до 12 лет лишения свободы.
Также Новини.LIVE со ссылкой на полицию Днепропетровской области сообщал, что в результате взрыва в Соборном районе Днепра получили ранения два человека. Потерпевших передали медикам. Эпицентром взрыва стал припаркованный автомобиль.
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