В Монако произошел взрыв: есть раненые

Медики оказывают помощь пострадавшему в результате взрыва в Монако вечером 29 июня 2026 года. Фото: Новини.LIVE

Мария Чекарёва редактор ленты новостей

Вечером в понедельник, 29 июня, в Монако прогремел взрыв. Есть раненые. Их не менее трех.

Об этом со ссылкой на источник в полиции сообщило французское издание Le Figaro, передает Новини.LIVE.

Что известно о взрыве в Монако вечером 29 июня

Инцидент произошел около 21:00 на улице Ревюрен Пер Луи Фролла в вестибюле многоквартирного дома. Неизвестный якобы оставил рюкзак, после чего скрылся в направлении Босолея. По словам очевидцев, раненых трое. Двое из взрослых находятся в тяжелом состоянии. 13-летний подросток — в стабильном состоянии.

Раненый и полицейские на месте взрыва в Монако. Фото: Новини.LIVE

По данным других местных СМИ, в результате взрыва могли погибнуть люди. Предполагают, что это был теракт.

Медики оказывают помощь раненому в результате взрыва в Монако вечером 29 июня 2026 года. Фото: Новини.LIVE

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на СБУ сообщал, что утром 7 мая в Днепре взорвался автомобиль, принадлежавший военнослужащему. Двух подозреваемых в теракте задержали. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Также Новини.LIVE со ссылкой на полицию Днепропетровской области сообщал, что в результате взрыва в Соборном районе Днепра получили ранения два человека. Потерпевших передали медикам. Эпицентром взрыва стал припаркованный автомобиль.