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Главная Новости дня В больших городах прошли митинги против отставки Федорова: фоторепортаж

В больших городах прошли митинги против отставки Федорова: фоторепортаж

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Дата публикации 31 июля 2026 22:26
Митинги в поддержку Федорова 31 июля — в каких городах Украины прошли акции
Митинг против отставки Михаила Федорова во Львове. Фото: Новини.LIVE

В пятницу, 31 июля, в украинских городах прошли новые акции протеста в поддержку бывшего министра обороны Михаила Федорова. Участники вышли на мирные шествия, призывая к реформам в оборонной сфере и выражая несогласие с отставкой чиновника.

В каких городах прошли протесты — читайте в материале Новини.LIVE.

Митинги в поддержку Михаила Федорова 31 июля

Митинги прошли сразу в нескольких городах Украины. Организаторы анонсировали проведение шествий в Киеве, Львове, Днепре, Луцке, Ровно, Полтаве, Одессе, Виннице, Хмельницком, Запорожье, Харькове и Черновцах. Начало мероприятий было запланировано на 19:00.

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Протесты в Харькове. Фото: Новини.LIVE
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Протесты в Харькове. Фото: Новини.LIVE
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Протесты в Одессе. Фото: Новини.LIVE
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Протесты в Одессе. Фото: Новини.LIVE
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Участники протеста во Львове. Фото: Новини.LIVE
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"Картонные протесты" во Львове. Фото: Новини.LIVE
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Протесты в Киеве. Фото: Новини.LIVE
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Протесты в Киеве. Фото: Новини.LIVE
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Протесты в Киеве. Фото: Новини.LIVE
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Акция протеста в Запорожье. Фото: Новини.LIVE
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Люди с плакатами в Днепре. Фото: Новини.LIVE
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Протесты в Днепре. Фото: Новини.LIVE

Инициатором акции в столице стал ветеран Дмитрий Козятинский. По его словам, общество нуждается в открытом диалоге по поводу решений в сфере обороны, ведь его отсутствие только усиливает разочарование среди украинцев.

Протесты стали продолжением волны акций, продолжающихся в Украине с середины июля после отставки Михаила Федорова с поста министра обороны. Участники митингов заявляют о поддержке его работы и призывают власть пересмотреть кадровые решения.

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За время протестной кампании акции уже проходили в десятках украинских городов. Мирные собрания получили неофициальное название «картонные протесты» из-за большого количества самодельных плакатов, с которыми выходят участники.

Как писали Новини.LIVE, боец прервал свой отпуск, чтобы присоединиться к митингу в Киеве. Военный объяснил, что не мог остаться в стороне.

Также мы сообщали, что Михаил Федоров сделал громкое заявление о своей отставке. По его словам, это может быть связано не с официальными объяснениями, а с реформами в сфере оборонных закупок.

Михаил Федоров митинг отставка
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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