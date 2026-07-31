Мітинги на підтримку Федорова 31 липня — у яких містах України пройшли акції

Мітинг проти відставки Михайла Федорова у Львові. Фото: Новини.LIVE

У п'ятницю, 31 липня, в українських містах відбулися нові акції протесту на підтримку колишнього міністра оборони Михайла Федорова. Учасники вийшли на мирні ходи, закликаючи до реформ в оборонній сфері та висловлюючи незгоду з відставкою посадовця.

В яких містах відбулися протести — читайте в матеріалі Новини.LIVE.

Мітинги на підтримку Михайла Федорова 31 липня

Мітинги відбулися одразу у кількох містах України. Організатори анонсували проведення ходи у Києві, Львові, Дніпрі, Луцьку, Рівному, Полтаві, Одесі, Вінниці, Хмельницькому, Запоріжжі, Харкові та Чернівцях. Старт заходів був запланований на 19:00.

Протести в Харкові. Фото: Новини.LIVE

Протести в Харкові. Фото: Новини.LIVE

Протести в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Протести в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Учасники протесту у Львові. Фото: Новини.LIVE

"Картонкові протести" у Львові. Фото: Новини.LIVE

Протести у Києві. Фото: Новини.LIVE

Протести у Києві. Фото: Новини.LIVE

Протести у Києві. Фото: Новини.LIVE

Акція протесту у Запоріжжі. Фото: Новини.LIVE

Люди з плакатами у Дніпрі. Фото: Фото: Новини.LIVE

Протести у Дніпрі. Фото: Новини.LIVE

Ініціатором акції у столиці став ветеран Дмитро Козятинський. За його словами, суспільство потребує відкритої комунікації щодо рішень у сфері оборони, адже її відсутність лише посилює розчарування серед українців.

Протести стали продовженням хвилі акцій, що тривають в Україні з середини липня після відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони. Учасники мітингів заявляють про підтримку його роботи та закликають владу переглянути кадрові рішення.

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За час протестної кампанії акції вже відбувалися у десятках українських міст. Мирні зібрання отримали неофіційну назву "картонкові протести" через велику кількість саморобних плакатів, із якими виходять учасники.

Як писали Новини.LIVE, боєць перервав свою відпустку, щоб долучитися до мітингу у Києві. Військовий пояснив, що не міг залишитися осторонь.

Також ми повідомляли, що Михайло Федоров зробив гучну заяву про своє звільнення. За його словами, це може бути пов'язанл не з офіційними поясненнями, а з реформами у сфері оборонних закупівель.