Трое горняков погибли в Криворожье на глубине 1568 метров

Сотрудники ГСЧС. Фото: Горноспасательный отряд ГСЧС

В Криворожье во время проведения подземных работ погибли трое горняков. Рабочие оказались на самом нижнем горизонте шахтного ствола — на глубине 1568 метров, где скопилась вода, а спасатели впоследствии обнаружили и подняли на поверхность тела всех погибших. О трагедии стало известно 26 августа, в среду.

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, передает Новини.LIVE.

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Что произошло на шахте в Криворожье

В результате чрезвычайной ситуации трое работников оказались на горизонте 1568 метров — в самой нижней точке шахтного ствола, где скапливается вода.

Тело одного из горняков бойцы Государственного военизированного горноспасательного отряда ГСЧС Украины обнаружили на технологическом мостике. Еще двое работников оказались под водой. Для их поиска и деблокирования привлекли водолазов горноспасательного подразделения.

Тела всех троих погибших горняков удалось извлечь. Для проведения работ спасатели использовали альпинистское снаряжение. После этого тела погибших транспортировали по горным выработкам на поверхность шахты.

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В ГСЧС выразили искренние соболезнования родным, близким и коллегам погибших работников.

Сотрудники ГСЧС в шахте. Фото: Горно-спасательный отряд ГСЧС

Извлечение погибшего. Фото: Горно-спасательный отряд ГСЧС

Шахта, в которой находились работники. Фото: Горноспасательный отряд ГСЧС

Новини.LIVE сообщали, что в Кривом Роге завершили спасательные работы после трагедии, произошедшей из-за атаки России на торговый центр. Спасатели разобрали около 5000 кв. м разрушенных конструкций и полностью обследовали территорию. Известно, что в результате российского удара погибли 16 человек, еще 136 человек пострадали, среди них 26 детей.

Новини.LIVE писали, что председатель Совета обороны города Александр Вилкул заявил, что РФ может повторно нанести удары по городу. По его словам, жителям Кривого Рога следует оперативно реагировать на воздушные тревоги.