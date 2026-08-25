В Кривом Роге завершили работы после удара РФ по торговому центру: погибли 16 человек

Спасатели на месте удара РФ по торговому центру в Кривом Роге. Фото: ГСЧС Днепропетровской области

В Кривом Роге в Днепропетровской области завершили аварийно-спасательные работы на месте российского удара по торговому центру. Спасатели разобрали около 5000 кв. м разрушенных конструкций и обследовали всю территорию. В результате атаки погибли 16 человек, еще 136 получили ранения, среди них — 26 детей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение ГСЧС Украины во вторник, 25 августа.

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Спасатели расчищают завалы на месте удара РФ по ТЦ. Фото: ГСЧС Днепропетровской области

В Кривом Роге завершили спасательные работы после удара РФ по ТЦ

В рамках аварийно-спасательных и других неотложных работ спасатели разобрали около 5000 кв. м разрушенных конструкций торгового центра, пострадавшего в результате атаки российских войск. Специалисты также обследовали 100% территории, а с места происшествия вывезли около 1230 тонн строительных конструкций.

К поисково-спасательным и другим неотложным работам были привлечены спасатели из Сумской, Донецкой, Запорожской, Полтавской, Одесской, Черкасской, Харьковской и Кировоградской областей.

Всего в результате российского нападения погибли 16 человек. Еще 136 человек получили ранения, среди них — 26 детей.

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В ГСЧС уточнили, что для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ были задействованы значительные силы и специальная техника:

"Всего со стороны ГСЧС Украины к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ было привлечено почти 200 спасателей и более 40 единиц специальной и тяжелой инженерной техники".

Новини.LIVE сообщали, что в сети были опубликованы кадры с воздуха, демонстрирующие масштаб разрушений торгового комплекса в Кривом Роге после российского удара. На видео видны сгоревшие павильоны, разрушенные перекрытия и последствия пожара.

Новини.LIVE также писали, что президент Владимир Зеленский назвал российский удар по торговому центру в Кривом Роге циничным и подлым терактом. По его словам, РФ атаковала объект двумя волнами, причем повторный удар нанесла по спасателям после начала пожара. Глава государства призвал мировое сообщество усилить давление на Россию и добиваться ее реальной ответственности за такие атаки.