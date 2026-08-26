Троє гірників загинули на Криворіжжі на глибині 1568 метрів

Працівники ДСНС. Фото: Гірничорятувальний загін ДСНС

На Криворіжжі під час виконання підземних робіт загинули троє гірників. Працівники опинилися на найнижчому горизонті шахтного ствола — на глибині 1568 метрів, де накопичилася вода, а рятувальники згодом виявили та підняли на поверхню тіла всіх загиблих. Про трагедію стало відомо 26 серпня, в середу.

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій, передає Новини.LIVE.

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Що сталося на шахті на Криворіжжі

Унаслідок надзвичайної ситуації троє працівників опинилися на горизонті −1568 метрів — у найнижчій точці шахтного ствола, де збирається вода.

Тіло одного з гірників бійці Державного воєнізованого гірничорятувального загону ДСНС України виявили на технологічному містку. Ще двоє працівників опинилися під водою. Для їх пошуку та деблокування залучили водолазів гірничорятувального підрозділу.

Тіла всіх трьох загиблих гірників вдалося вилучити. Для проведення робіт рятувальники використовували альпіністське спорядження. Після цього загиблих транспортували гірничими виробками на поверхню шахти.

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У ДСНС висловили щирі співчуття рідним, близьким і колегам загиблих працівників.

Працівники ДСНС в шахті. Фото: Гірничорятувальний загін ДСНС

Вилучення загиблого. Фото: Гірничорятувальний загін ДСНС

Шахта, в якій були працівники. Фото: Гірничорятувальний загін ДСНС

Новини.LIVE писали, що у Кривому Розі завершили рятувальні роботи після трагедії, що сталась через атаку Росії на торгівельний центр. Рятувальники розібрали близько 5000 кв. м зруйнованих конструкцій і повністю обстежили територію. Відомо, що внаслідок російської атаки загинули 16 людей, ще 136 осіб постраждали, серед них 26 дітей.

Новини.LIVE інформували, що голова Ради оборони міста Олександр Вілкул повідомив, що РФ може повторно завдати удари по місту. За його словами, мешканцям Кривого Рогу варто оперативно реагувати на повітряні тривоги.