Совещание послов Украины завершилось в Киеве — что известно

Совещание дипломатов в Киеве. Фото: mfa.gov.ua

В пятницу, 7 августа, в Киеве состоялся заключительный день Совещания руководителей зарубежных дипломатических представительств Украины. Также на этой неделе в нашу страну впервые за время полномасштабной войны прибыл глава МИД Азербайджана, чтобы обсудить сотрудничество в энергетической сфере.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт МИД Украины.

Что известно о последнем дне Совещания послов

В рамках сессии, посвященной экономической устойчивости, заместитель главы Министерства иностранных дел Евгений Перебийнис отметил важность усиления координации между МИД и экспортерами и подчеркнул ключевую роль дипломатической службы в поддержании макроэкономической стабильности и создании условий для возобновления экономического роста Украины.

В свою очередь министр экономики Сергей Кравченко акцентировал внимание на важности подготовки экономической стратегии восстановления государства, развития стратегических секторов и привлечения иностранных инвестиций.

На сайте МИД указано, что на совещании исполнительный директор Ukraine Invest Марина Хлистун отметила значение экономических отделов украинских посольств для привлечения инвестиций и продвижения Украины как инвестиционно привлекательной страны.

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Совещание дипломатов в Киеве. Фото: mfa.gov.ua

Отдельно председатель правления Экспортно-кредитного агентства Руслан Гашев обратил внимание на важность развития механизмов перестрахования для обеспечения стабильного функционирования частного страхового рынка в Украине.

Кроме того, в этот день директор Офиса по продвижению предпринимательства и экспорта Андрей Талама представил возможности портала "Дія.Бізнес" и подчеркнул его роль в поддержке украинского бизнеса и развитии экспорта.

Также заместитель министра иностранных дел Александр Мищенко сообщил, что Дипломатическая академия Украины при МИД восстановила статус высшего учебного заведения и уже в сентябре откроет набор на магистерские программы.

В свою очередь директор Дипломатической академии Украины Игорь Осташ напомнил о богатой истории украинской дипломатии и назвал четыре основных направления сотрудничества:

поиск международных институциональных партнеров;

наполнение подписанных меморандумов реальными совместными проектами;

передачу практического опыта дипломатов посредством статей и учебных курсов;

более активное вовлечение студентов в работу МИД и зарубежных дипломатических учреждений через актуальные темы магистерских исследований.

В то же время председатель Фонда Пилипа Орлика Артем Николайчук сообщил о совместной деятельности Фонда и МИД Украины, которые подписали меморандум о сотрудничестве в сферах публичной и культурной дипломатии.

К участникам совещания с видеообращением обратился глава МИД и по делам вероисповеданий Коста-Рики Мануэль Товар Ривера.

Кроме того, в формате видеообращения выступил генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Джасем Аль-Будайви.

Совещание дипломатов в Киеве. Фото: mfa.gov.ua

В ходе сессии, посвященной кадровому и материальному обеспечению МИД, государственный секретарь министерства Александр Карасевич отметил, что поиск качественных кадров должен быть совместной ответственностью центрального аппарата и руководителей зарубежных дипломатических учреждений, которые должны более активно участвовать в поиске кандидатов как внутри системы, так и за ее пределами.

К обсуждению также присоединились директор Департамента персонала МИД Роман Недильский, директор Департамента финансового менеджмента Наталья Касьяненко и директор Департамента административных вопросов Павел Яцько.

Особым моментом последнего дня совещания стал показ трех картин украинского художника Ивана Марчука, а также гастрономическая презентация от президента общественной организации "ссоциация кулинаров Украины" Андрея Магалецкого. В частности, дочь художника, украинская скрипачка, народная артистка Украины, исполняющая обязанности генерального директора и художественного руководителя Национального ансамбля солистов "Киевская камерата" Богдана Пивненко устроила для участников музыкальный перформанс.

Отдельно председатель правления Ассоциации "Содействие развитию кинематографа в Украине — смотри украинское!" Андрей Ризоль вместе с Богданой Пивненко представили первый виниловый альбом современной академической музыки "Спроможні" / "Empowered". Он был записан в исполнении Национального ансамбля солистов "Киевская камерата". Также в мероприятии приняли участие генеральный директор Музея истории города Киева Виктория Муха и Ансамбль имени Василия Слипака.

Совещание завершилось выступлением главы МИД Украины Андрея Сибиги.

В заключение руководительница Ассоциации "Супруги украинских дипломатов" Татьяна Сибига вручила представительницам руководящего состава МИД Украины специальную награду Ассоциации и Научного общества истории дипломатии и международных отношений "Цветок Софии", учрежденную в рамках проекта "Женское лицо дипломатии" при поддержке МИД Украины.

Что известно о визите главы МИД Азербайджана в Украину

В четверг, 6 августа, в Украину впервые за время полномасштабной войны прибыл министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец в эфире День.LIVE рассказала, что главной темой во время его визита стало сотрудничество в энергетической сфере. В частности, обсуждалась деятельность азербайджанской компании SOCAR в Украине, а также перспективы использования украинских подземных газохранилищ.

"Мы будем рады предоставить газ — природный газ — также дружественной Украине. В то же время мы верим, что есть возможность для совместной работы между нашими странами в плане энергетической безопасности... с использованием подземных украинских хранилищ", — заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

Также Остаповец сообщила, что задала министру иностранных дел Украины Андрею Сибизе вопрос о переговорном процессе и получении Украиной лицензий на локализацию производства ракет для систем Patriot.

"Мы будем и дальше максимально ускорять получение лицензий. У нас уже с некоторыми партнерами эти лицензии получены, и производство в определенной степени налажено", — ответил Сибига.

Как отметила Галина Остаповец, Украина также продолжает работать над получением противоракетных средств для усиления защиты от российских ракетных атак.

Что еще стоит знать

Как сообщали Новини.LIVE, совещание руководителей украинских дипломатических представительств за рубежом началось 3 августа. Первым мероприятием стало посещение места, где в прошлом месяце произошли удары РФ на Лукьяновке в Киеве, а также почтение памяти павших украинских героев на Майдане Независимости.

Также мы писали, что глава МИД Украины Андрей Сибига рассказал, какими были итоги первого дня совещания.