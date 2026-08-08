Наради послів України завершилася у Києві - що відомо

Нарада дипломатів у Києві. Фото: mfa.gov.ua

У п'ятницю, 7 серпня, у Києві відбувся фінальний день Наради керівників закордонних дипломатичних установ України. Також цього тижня до нашої країни вперше за час повномасштабної війни прибув глава МЗС Азербайджану, щоб обговорити енергетичну співпрацю.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт МЗС України.

Що відомо про останній день Наради послів

У межах сесії, присвяченої економічній стійкості, заступник глави міністерства закордонних справ Євген Перебийніс наголосив на важливості посилення координації між МЗС і експортерами та підкреслив ключову роль дипломатичної служби у підтримці макроекономічної стабільності й створенні умов для відновлення економічного зростання України.

У свою чергу міністр економіки Сергій Кравченко акцентував увагу на важливості підготовки економічної стратегії відновлення держави, розвитку стратегічних секторів та залученні іноземних інвестицій.

На сайті МЗС вказано, що на нараді виконавча директорка Ukraine Invest Марина Хлистун відзначила значення економічних блоків українських посольств для залучення інвестицій і просування України як інвестиційно привабливої країни.

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Нарада дипломатів у Києві. Фото: mfa.gov.ua

Окремо голова правління Експортно-кредитного агентства Руслан Гашев звернув увагу на важливість розвитку механізмів перестрахування для забезпечення стабільного функціонування приватного страхового ринку в Україні.

Крім того, в цей день директор Офісу з просування підприємництва та експорту Андрій Талама представив можливості порталу "Дія.Бізнес" та підкреслив його роль у підтримці українського бізнесу й розвитку експорту.

Також заступник міністра закордонних справ Олександр Міщенко повідомив, що Дипломатична академія України при МЗС відновила статус закладу вищої освіти та вже у вересні відкриє прийом на магістерські програми.

Своєю чергою директор Дипломатичної академії України Ігор Осташ нагадав про багату історію української дипломатії та назвав чотири основні напрями співпраці:

пошук міжнародних інституційних партнерів;

наповнення підписаних меморандумів реальними спільними проєктами;

передачу практичного досвіду дипломатів через статті й навчальні курси;

більш активне залучення студентів до роботи МЗС і закордонних дипломатичних установ через актуальні теми магістерських досліджень.

Водночас голова Фундації Пилипа Орлика Артем Миколайчук поінформував про спільну діяльність Фундації та МЗС України, які підписали меморандум про співпрацю у сферах публічної та культурної дипломатії.

До учасників Наради з відеозверненням звернувся глава МЗС та віросповідань Коста-Рики Мануель Товар Рівера.

Крім цього, у форматі відеозвернення виступив Генсек Ради співробітництва арабських держав Затоки Джасем Аль-Будайві.

Нарада дипломатів у Києві. Фото: mfa.gov.ua

Під час сесії, присвяченої кадровому та матеріальному забезпеченню МЗС, державний секретар міністерства Олександр Карасевич зазначив, що пошук якісних кадрів має бути спільною відповідальністю центрального апарату та керівників закордонних дипломатичних установ, які повинні активніше долучатися до пошуку кандидатів як усередині системи, так і поза нею.

До обговорення також долучилися директор Департаменту персоналу МЗС Роман Недільський, директорка Департаменту фінансового менеджменту Наталія Кас’яненко та директор Департаменту адміністративних питань Павло Яцько.

Особливим елементом останього дня наради став показ трьох картин українського живописця Івана Марчука, а також гастрономічна презентація від президента ГО "Асоціація кулінарів України" Андрія Магалецького. Зокрема, донька художника, українська скрипалька, народна артистка України, виконувачка обов’язків генерального директора та художнього керівника Національного ансамблю солістів "Київська камерата" Богдана Півненко влаштувала для учасників музичний перформанс.

Окремо голова правління Асоціації "Сприяння розвитку кінематографа в Україні – дивись українське!" Андрій Різоль разом із Богданою Півненко показали перший вініловий альбом сучасної академічної музики "Спроможні" / "Empowered". Він був записаний у виконанні Національного ансамблю солістів "Київська камерата". Також участь у заході взяли генеральна директорка Музею історії міста Києва Вікторія Муха та Ансамбль імені Василя Сліпака.

Нарада завершилася сесією глави МЗС України Андрія Сибіги.

На завершення очільниця Асоціації "Подружжя українських дипломатів" Тетяна Сибіга вручила представницям керівного складу МЗС України спеціальну відзнаку Асоціації та Наукового товариства історії дипломатії та міжнародних відносин 'Квітка Софії", започатковану в межах проєкту "Жіноче обличчя дипломатії" за підтримки МЗС України.

Що відомо про візит глави МЗС Азербайджану до України

У четвер, 6 серпня, до України вперше за час повномасштабної війни прибув міністр закордонних справ Азербайджану Джейхуна Байрамова.

Журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець в ефірі День.LIVE розповіла, що головною темою під час його візиту стала енергетична співпраця. Зокрема, обговорювалася діяльність азербайджанської компанії SOCAR в Україні, а також перспективи використання українських підземних газових сховищ.

"Ми будемо раді надати газ також дружній Україні, природний газ. Водночас ми віримо, що є нагода для спільної праці між нашими країнами в плані енергетичної безпеки... із застосуванням підземних українських сховищ", — заявив глава МЗС Азербайджану Джейхун Байрамов.

Також Остаповець повідомила, що поставила міністру закордонних справ України Андрію Сибізі питання щодо переговорного процесу та отримання Україною ліцензій на локалізацію виробництва ракет для систем Patriot.

"Ми будемо далі максимально прискорювати отримання ліцензій. У нас вже з деякими партнерами ці ліцензії отримано, і виробництво певне налагоджено", — відповів Сибіга.

Як зазначила Галина Остаповець, Україна також продовжує працювати над отриманням антибалістичних засобів для посилення захисту від російських ракетних атак.

Що ще варто знати

Як повідомляли Новини.LIVE, Нарада керівників українських закордонних дипломатичних установ почалася 3 серпня. Першим заходом стадо відвідання місяці ударів РФ на Лук'янівці в Києві, а також вшанування пам'яті полеглих українських героїв на на Майдані Незалежності.

Також ми писали, що глава МЗС України Андрій Сибіга розповів, які були результати першого дня наради.